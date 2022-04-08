عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220408/إسرائيل-تعلن-رسميا-مقتل-منفذ-هجوم-تل-أبيب-1060961257.html
إسرائيل تعلن مقتل منفذ هجوم تل أبيب
إسرائيل تعلن مقتل منفذ هجوم تل أبيب
أعلن الأمن الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، مقتل الفلسطيني منفذ عملية شارع ديزينكوف في تل أبيب بعد مطاردة استمرت نحو 9 ساعات. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T04:13+0000
2022-04-08T04:19+0000
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049407648_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_b51f62adca809036aadf3cbb239dfbac.jpg
وقال جهاز الأمن الإسرائيلي، في بيان:"منفذ عملية تل أبيب قتل بعد خوضه اشتباك مع قوة من وحدة اليمام وقوة من الشاباك خلال تحصنه بالقرب من مسجد في مدينة يافا". وفي وقت سابق، يوم الخميس، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن القوات الأمنية ستلاحق منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب وهدد بدفع الثمن لكل من ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الصدد.هذا وأجرى رئيس الوزراء، مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفتش الشرطة في أعقاب العملية في ديزنغوف، وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز عناصر الأمن والدفع بقوات كبيرة إلى تل أبيب. \وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى إن مسلحا يُعتقد أنه من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي بتل أبيب الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/بينيت-يتعهد-بملاحقة-منفذ-عملية-إطلاق-النار-في-تل-أبيب-ويهدد-بدفع-الثمن-لكل-من-ساعده-1060959748.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049407648_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ea0303a164cf3685598080b3e22001f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل

إسرائيل تعلن مقتل منفذ هجوم تل أبيب

04:13 GMT 08.04.2022 (تم التحديث: 04:19 GMT 08.04.2022)
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
تابعنا عبرTelegram
أعلن الأمن الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، مقتل الفلسطيني منفذ عملية شارع ديزينكوف في تل أبيب بعد مطاردة استمرت نحو 9 ساعات.
وقال جهاز الأمن الإسرائيلي، في بيان:"منفذ عملية تل أبيب قتل بعد خوضه اشتباك مع قوة من وحدة اليمام وقوة من الشاباك خلال تحصنه بالقرب من مسجد في مدينة يافا".
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
بينيت يتعهد بملاحقة منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب ويهدد بدفع الثمن لكل من ساعده
أمس, 23:16 GMT
وفي وقت سابق، يوم الخميس، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن القوات الأمنية ستلاحق منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب وهدد بدفع الثمن لكل من ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الصدد.
هذا وأجرى رئيس الوزراء، مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفتش الشرطة في أعقاب العملية في ديزنغوف، وتم الاتفاق على مواصلة تعزيز عناصر الأمن والدفع بقوات كبيرة إلى تل أبيب.
\وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.
وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى إن مسلحا يُعتقد أنه من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي بتل أبيب الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала