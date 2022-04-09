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https://arabic.sputniknews.com/20220409/البرلمان-الباكستاني-يؤجل-التصويت-على-سحب-الثقة-من-عمران-خان-1061007622.html
البرلمان الباكستاني يؤجل التصويت على سحب الثقة من عمران خان
البرلمان الباكستاني يؤجل التصويت على سحب الثقة من عمران خان
نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مصادر أن البرلمان الباكستاني أرجأ التصويت على اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان إلى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T12:05+0000
2022-04-09T12:06+0000
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سبوتنيك. وكانت جلسة البرلمان بشأن خان قد بدأت في الساعة 10:30 صباحا، لكن قاطعها نائب رئيس البرلمان، أسد قيصر، الذي أجّلها إلى الساعة 12:30، حسبما ذكرت الإذاعة، ثم استؤنفت الجلسة في الساعة 2:30 بعد الظهر.وقالت ماريوم أورنجزيب، المتحدثة باسم الرابطة الإسلامية الباكستانية، إن تأخير التصويت يعد انتهاكا لدستور البلاد وقرار المحكمة العليا، مضيفة أنه يعاقب عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلغاء عضوية البرلمان لمدة خمس سنوات.وفي الأسبوع الماضي، طلب خان من الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان بعد رفض اقتراح سحب الثقة من خان باعتباره غير دستوري، وقال وزير الإعلام فؤاد حسين إن خان سيواصل مهامه بموجب المادة 224 من القانون الأساسي.وطعنت المعارضة في قرار إلغاء التصويت بحجب الثقة في المحكمة، وقضت المحكمة العليا بإجراء التصويت المقرر يوم السبت، بدوره، قال خان إن اقتراح المعارضة كان محاولة من قبل قوى أجنبية لإيداعه.وتعهد نجم الكريكيت السابق خان، أمس الجمعة، بأن "يناضل" ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة جنوبي آسيا ويبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة.
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البرلمان الباكستاني يؤجل التصويت على سحب الثقة من عمران خان

12:05 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 12:06 GMT 09.04.2022)
© REUTERS / Thomas Peterرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مصادر أن البرلمان الباكستاني أرجأ التصويت على اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان إلى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
سبوتنيك. وكانت جلسة البرلمان بشأن خان قد بدأت في الساعة 10:30 صباحا، لكن قاطعها نائب رئيس البرلمان، أسد قيصر، الذي أجّلها إلى الساعة 12:30، حسبما ذكرت الإذاعة، ثم استؤنفت الجلسة في الساعة 2:30 بعد الظهر.
وقالت ماريوم أورنجزيب، المتحدثة باسم الرابطة الإسلامية الباكستانية، إن تأخير التصويت يعد انتهاكا لدستور البلاد وقرار المحكمة العليا، مضيفة أنه يعاقب عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلغاء عضوية البرلمان لمدة خمس سنوات.
وفي الأسبوع الماضي، طلب خان من الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان بعد رفض اقتراح سحب الثقة من خان باعتباره غير دستوري، وقال وزير الإعلام فؤاد حسين إن خان سيواصل مهامه بموجب المادة 224 من القانون الأساسي.
وطعنت المعارضة في قرار إلغاء التصويت بحجب الثقة في المحكمة، وقضت المحكمة العليا بإجراء التصويت المقرر يوم السبت، بدوره، قال خان إن اقتراح المعارضة كان محاولة من قبل قوى أجنبية لإيداعه.
وتعهد نجم الكريكيت السابق خان، أمس الجمعة، بأن "يناضل" ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة جنوبي آسيا ويبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة.
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