https://arabic.sputniknews.com/20220409/البرلمان-الباكستاني-يؤجل-التصويت-على-سحب-الثقة-من-عمران-خان-1061007622.html
البرلمان الباكستاني يؤجل التصويت على سحب الثقة من عمران خان
البرلمان الباكستاني يؤجل التصويت على سحب الثقة من عمران خان
نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مصادر أن البرلمان الباكستاني أرجأ التصويت على اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان إلى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T12:05+0000
2022-04-09T12:05+0000
2022-04-09T12:06+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103937/59/1039375993_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_51c5aec359e8249bbff179b6278e06e8.jpg
سبوتنيك. وكانت جلسة البرلمان بشأن خان قد بدأت في الساعة 10:30 صباحا، لكن قاطعها نائب رئيس البرلمان، أسد قيصر، الذي أجّلها إلى الساعة 12:30، حسبما ذكرت الإذاعة، ثم استؤنفت الجلسة في الساعة 2:30 بعد الظهر.وقالت ماريوم أورنجزيب، المتحدثة باسم الرابطة الإسلامية الباكستانية، إن تأخير التصويت يعد انتهاكا لدستور البلاد وقرار المحكمة العليا، مضيفة أنه يعاقب عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلغاء عضوية البرلمان لمدة خمس سنوات.وفي الأسبوع الماضي، طلب خان من الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان بعد رفض اقتراح سحب الثقة من خان باعتباره غير دستوري، وقال وزير الإعلام فؤاد حسين إن خان سيواصل مهامه بموجب المادة 224 من القانون الأساسي.وطعنت المعارضة في قرار إلغاء التصويت بحجب الثقة في المحكمة، وقضت المحكمة العليا بإجراء التصويت المقرر يوم السبت، بدوره، قال خان إن اقتراح المعارضة كان محاولة من قبل قوى أجنبية لإيداعه.وتعهد نجم الكريكيت السابق خان، أمس الجمعة، بأن "يناضل" ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة جنوبي آسيا ويبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103937/59/1039375993_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_2bbe77e3e0ebbf2359e0ab839c10432f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
البرلمان الباكستاني يؤجل التصويت على سحب الثقة من عمران خان
12:05 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 12:06 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مصادر أن البرلمان الباكستاني أرجأ التصويت على اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان إلى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
سبوتنيك
. وكانت جلسة البرلمان بشأن خان قد بدأت في الساعة 10:30 صباحا، لكن قاطعها نائب رئيس البرلمان
، أسد قيصر، الذي أجّلها إلى الساعة 12:30، حسبما ذكرت الإذاعة، ثم استؤنفت الجلسة في الساعة 2:30 بعد الظهر.
وقالت ماريوم أورنجزيب، المتحدثة باسم الرابطة الإسلامية الباكستانية، إن تأخير التصويت يعد انتهاكا لدستور البلاد وقرار المحكمة العليا، مضيفة أنه يعاقب عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلغاء عضوية البرلمان لمدة خمس سنوات.
وفي الأسبوع الماضي، طلب خان من الرئيس الباكستاني عارف علوي حل البرلمان بعد رفض اقتراح سحب الثقة من خان باعتباره غير دستوري، وقال وزير الإعلام فؤاد حسين إن خان سيواصل مهامه بموجب المادة 224 من القانون الأساسي.
وطعنت المعارضة في قرار إلغاء التصويت بحجب الثقة في المحكمة، وقضت المحكمة العليا بإجراء التصويت المقرر يوم السبت، بدوره، قال خان إن اقتراح المعارضة كان محاولة من قبل قوى أجنبية لإيداعه.
وتعهد نجم الكريكيت السابق خان، أمس الجمعة، بأن "يناضل" ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة جنوبي آسيا ويبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة.