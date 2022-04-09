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السعودية تقرر رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها
السعودية تقرر رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، صباح اليوم السبت، رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T00:45+0000
2022-04-09T00:45+0000
السعودية
وزارة الحج والعمرة السعودية
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا كوفيد-19 لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة. وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/السعودية-تقصر-أداء-مناسك-الحج-على-فئتين-فقط-1058762928.html
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السعودية, وزارة الحج والعمرة السعودية

السعودية تقرر رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها

00:45 GMT 09.04.2022
© REUTERS / SAUDI MINISTRY OF MEDIAآخر التحضيرات قبل بدء مراسم الحج، تعقيم أرضية المسجد الحرام ضمن الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 28 يوليو 2020
آخر التحضيرات قبل بدء مراسم الحج، تعقيم أرضية المسجد الحرام ضمن الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 28 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / SAUDI MINISTRY OF MEDIA
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، صباح اليوم السبت، رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
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ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا كوفيد-19 لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
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