https://arabic.sputniknews.com/20220409/السيسي-يطمئن-على-سلامة-الجالية-المصرية-في-أوكرانيا-1061014215.html

السيسي يطمئن على سلامة الجالية المصرية في أوكرانيا

السيسي يطمئن على سلامة الجالية المصرية في أوكرانيا

اطمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في ‏أوكرانيا، في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية.‏ 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T14:36+0000

2022-04-09T14:36+0000

2022-04-09T14:36+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167597_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_91d66ed2009a49f98a21d5cf753011e4.jpg

واطلع السيسي خلال اجتماع مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، على "حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية، وكذلك المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلا عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ووجه الرئيس المصري خلال الاجتماع "بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر".وبدأت الحكومة المصرية منذ الشهر الماضي في إرسال طائرات إجلاء لإعادة المواطنين والطلبة المصريين، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وكانت وزارة الهجرة المصرية تلقت طلبات الطلاب الدارسين في أوكرانيا، الراغبين في التحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية، في الفترة من 14 مارس/ آذار وحتى 24 من الشهر نفسه.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/ماكرون-80-بالمئة-من-القمح-الذي-تستورده-مصر-قادم-من-روسيا-وأوكرانيا--1060420782.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, روسيا, أخبار أوكرانيا