https://arabic.sputniknews.com/20220409/السيسي-يطمئن-على-سلامة-الجالية-المصرية-في-أوكرانيا-1061014215.html
السيسي يطمئن على سلامة الجالية المصرية في أوكرانيا
السيسي يطمئن على سلامة الجالية المصرية في أوكرانيا
اطمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا، في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T14:36+0000
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واطلع السيسي خلال اجتماع مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، على "حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية، وكذلك المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلا عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ووجه الرئيس المصري خلال الاجتماع "بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر".وبدأت الحكومة المصرية منذ الشهر الماضي في إرسال طائرات إجلاء لإعادة المواطنين والطلبة المصريين، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وكانت وزارة الهجرة المصرية تلقت طلبات الطلاب الدارسين في أوكرانيا، الراغبين في التحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية، في الفترة من 14 مارس/ آذار وحتى 24 من الشهر نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/ماكرون-80-بالمئة-من-القمح-الذي-تستورده-مصر-قادم-من-روسيا-وأوكرانيا--1060420782.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, روسيا, أخبار أوكرانيا
السيسي يطمئن على سلامة الجالية المصرية في أوكرانيا
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اطمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا، في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية.
واطلع السيسي خلال اجتماع مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، على "حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية، وكذلك المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلا عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية"، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
ووجه الرئيس المصري خلال الاجتماع "بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر".
وبدأت الحكومة المصرية منذ الشهر الماضي في إرسال طائرات إجلاء لإعادة المواطنين والطلبة المصريين، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكانت وزارة الهجرة المصرية تلقت طلبات الطلاب الدارسين في أوكرانيا، الراغبين في التحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية، في الفترة من 14 مارس/ آذار وحتى 24 من الشهر نفسه.