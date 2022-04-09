https://arabic.sputniknews.com/20220409/الصحفية-الروسية-كسينيا-سوبتشاك-تنفي-حصولها-على-الجنسية-الإسرائيلية-1061015438.html

الصحفية الروسية كسينيا سوبتشاك تنفي حصولها على "الجنسية الإسرائيلية"

الصحفية الروسية كسينيا سوبتشاك تنفي حصولها على "الجنسية الإسرائيلية"

سارعت المذيعة التلفزيونية الروسية كسينيا سوبتشاك، إلى نفي ما ورد من تقارير تؤكد حصولها على الجنسية الإسرائيلية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T15:10+0000

2022-04-09T15:10+0000

2022-04-09T15:10+0000

العالم

روسيا

كسينيا سوبتشاك

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وفي هذا الصدد، سجلت رسالة فيديو شاركته مع متابعيها عبر قناتها على "تليغرام"، مشيرة من خلال الفيديو إلى وجودها في موسكو، وفي الوقت نفسه، أشارت إلى وجود خزان يقع بجانبها حيث قالت بشكل ساخر إنها تقف الآن بالقرب من "نهر الأردن العظيم"، بالإشارة إلى الادعاءات التي تقول إنها غادرت إلى إسرائيل، فيما تظهر أيضا من خلال مقطع الفيديو أنها تتواجد في منطقة الطريق السريع Rublevo-Uspenskoye في موسكو.ثم وجهت الشخصية المعروفة والإعلامية، الكاميرا باتجاه مطعم موجود في المكان وقالت مازحة إنها "على الأقل عند حائط المبكى". بالإضافة إلى ذلك، علقت على التقارير المتعلقة ببيع ممتلكاتها الفاخرة في موسكو، حيث أخبرت متابعيها أنها تعيش في منزل خارج المدينة منذ نحو ثماني سنوات، بحسب موقع "mk".وكانت قد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سوبتشاك وابنها حصلوا على الجنسية الإسرائيلية على أساس أن جدها، بوريس مويسيفيتش ناروسوف، أصوله يهودية، بينما صرحت والدتها، السيناتور ليودميلا ناروسوفا، أنها لا تعرف شيئا عن حصول ابنتها على الجنسية الإسرائيلية.بالإضافة إلى ذلك، ذكرت شبكة REN أن مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية باعت شقة في وسط موسكو، التي تقع في مجمع سكني راقٍ في منطقة خاموفنيكي وتبلغ تكلفته نحو 10.3 مليون دولار، وهو الأمر الذي نفته أيضا سوبتشاك من خلال الفيديو.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/صحيفة-عبرية-الروسية-كسينيا-سوبتشاك-تحصل-على-الجنسية-الإسرائيلية-1061011447.html

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العالم, روسيا, كسينيا سوبتشاك