https://arabic.sputniknews.com/20220409/الكرملين-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وعلييف-بشأن-اتفاق-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1061009927.html
الكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وعلييف بشأن اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان
الكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وعلييف بشأن اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان
أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن محادثة هاتفية جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف تطرقا فيها إلى نتائج المحادثات بشأن اتفاق... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T13:02+0000
2022-04-09T13:02+0000
2022-04-09T13:02+0000
روسيا
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ونشر موقع الكرملين بيانا جاء فيه: "بمبادرة من الجانب الأذربيجاني أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف".وأضاف الموقع "وكانت نتائج المحادثات التي أجريت في 6 أبريل/ نيسان في بروكسل بين إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان بشأن عقد اتفاق سلام بين البلدين، من بين مواضيع المكالمة الهاتفية".وأعلنت الحكومة الأرمينية أن رئيس الحكومة نيكول باشينيان، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، أوصيا وزارتي الخارجية ببدء التحضير لإجراء مفاوضات سلمية بين البلدين، وذلك بعد لقائهما الثلاثي مع رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل.وجاء في بيان الحكومة: "أوصى رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأذربيجاني وزارتي الخارجية ببدء الأعمال التحضيرية للمفاوضات السلمية بين البلدين".
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روسيا
الكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وعلييف بشأن اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان
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أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن محادثة هاتفية جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف تطرقا فيها إلى نتائج المحادثات بشأن اتفاق السلام بين باكو ويريفان.
ونشر موقع الكرملين بيانا جاء فيه: "بمبادرة من الجانب الأذربيجاني أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف".
وأضاف الموقع "وكانت نتائج المحادثات التي أجريت في 6 أبريل/ نيسان في بروكسل بين إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان بشأن عقد اتفاق سلام بين البلدين، من بين مواضيع المكالمة الهاتفية".
وأعلنت الحكومة الأرمينية
أن رئيس الحكومة نيكول باشينيان، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، أوصيا وزارتي الخارجية ببدء التحضير لإجراء مفاوضات سلمية بين البلدين، وذلك بعد لقائهما الثلاثي مع رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل.
وجاء في بيان الحكومة: "أوصى رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأذربيجاني وزارتي الخارجية ببدء الأعمال التحضيرية للمفاوضات السلمية بين البلدين".