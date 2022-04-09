https://arabic.sputniknews.com/20220409/المجر-الدفع-مقابل-الغاز-الروسي-بالروبل-لا-ينتهك-العقوبات-1061010389.html
المجر: الدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل لا ينتهك العقوبات
المجر: الدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل لا ينتهك العقوبات
أشار وزير الخارجية المجري زولتان كوفاكس، اليوم السبت، إلى أن دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل لن ينتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي لأن بودابست وموسكو لديهما عقد ثنائي... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T13:13+0000
2022-04-09T13:13+0000
2022-04-09T13:13+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوفاكس في مقابلة مع شبكة CNN، "لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي حتى الآن مشتريات مشتركة للغاز والنفط للدول الأوروبية. لذا، بينما نتحدث، ما زلنا نسير وفقا للعقود التي أبرمناها مع الروس فيما يتعلق بالغاز والنفط، ووفقًا لتلك العقود، طريقة الدفع هي مسألة فنية. لذلك، هذا لا يعد التفافا حول أي نوع من سياسة العقوبات".وأضاف: "نعلم جيدًا، أن الاقتصاد المجري والسكان المجريون يعتمدون بنسبة 85٪ على الغاز الروسي".وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد أكد أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به، مشيرا إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".وفي وقت سابق، قال أوربان: إن "المجر تعارض تطبيق العقوبات ضد روسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في أقصر وقت ممكن".
https://arabic.sputniknews.com/20220409/صحيفة-الرئيس-الهنغاري-يقود-تمردا-ضد-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-على-روسيا-1060999856.html
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العالم, المجر, هنغاريا
المجر: الدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل لا ينتهك العقوبات
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أشار وزير الخارجية المجري زولتان كوفاكس، اليوم السبت، إلى أن دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل لن ينتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي لأن بودابست وموسكو لديهما عقد ثنائي وأن مسألة الدفع تقنية بحتة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوفاكس في مقابلة مع شبكة CNN، "لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي حتى الآن مشتريات مشتركة للغاز والنفط للدول الأوروبية. لذا، بينما نتحدث، ما زلنا نسير وفقا للعقود التي أبرمناها مع الروس فيما يتعلق بالغاز والنفط، ووفقًا لتلك العقود، طريقة الدفع هي مسألة فنية. لذلك، هذا لا يعد التفافا حول أي نوع من سياسة العقوبات".
وأضاف: "نعلم جيدًا، أن الاقتصاد المجري والسكان المجريون يعتمدون بنسبة 85٪ على الغاز الروسي".
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
، قد أكد أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به، مشيرا إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".
وفي وقت سابق، قال أوربان: إن "المجر تعارض تطبيق العقوبات ضد روسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في أقصر وقت ممكن".