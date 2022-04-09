https://arabic.sputniknews.com/20220409/بعد-جلسة-تقديرات-أمنية-غانتس-يغلق-حاجز-الجلمة-في-جنين-أمام-الفلسطينيين--1061023210.html
بعد جلسة تقديرات أمنية... غانتس يغلق حاجز "الجلمة" في جنين أمام الفلسطينيين
بعد جلسة تقديرات أمنية... غانتس يغلق حاجز "الجلمة" في جنين أمام الفلسطينيين
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اتخاذه عدة قرارات ردا على حالة التصعيد الجارية في مخيم جنين بالضفة الغربية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T19:50+0000
2022-04-09T19:50+0000
2022-04-09T20:01+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد اتخذ عدة قرارات بعد انعقاد جلسة تقديرات أمنية مع العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين، في ظل حالة التوتر الأمني والتصعيد العسكري الإسرائيلي في مخيم جنين.وقررت السلطات الإسرائيلية منع دخول وخروج فلسطينيي 48 من وإلى جنين، من خلال إغلاق حاجز "الجلمة" (جلبوع) وحاجز ريحان "برطعة"، سواء الدخول مشيا على الأقدام أو من خلال المركبات.ومن بين القرارات الأخرى التي اتخذها وزير الدفاع الإسرائيلي السماح للعمال الفلسطينيين بمواصلة دخولهم إلى مناطق الـ48 للعمل، وإن كانت بمزيد من التضييق عليهم من خلال "تعزيز التشديدات الأمنية".وقُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 14 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، مساء الخميس الماضي، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
بعد جلسة تقديرات أمنية... غانتس يغلق حاجز "الجلمة" في جنين أمام الفلسطينيين
19:50 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 20:01 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اتخاذه عدة قرارات ردا على حالة التصعيد الجارية في مخيم جنين بالضفة الغربية.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد اتخذ عدة قرارات بعد انعقاد جلسة تقديرات أمنية مع العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين، في ظل حالة التوتر الأمني والتصعيد العسكري الإسرائيلي في مخيم جنين.
وقررت السلطات الإسرائيلية منع دخول وخروج فلسطينيي 48 من وإلى جنين
، من خلال إغلاق حاجز "الجلمة" (جلبوع) وحاجز ريحان "برطعة"، سواء الدخول مشيا على الأقدام أو من خلال المركبات.
ومن بين القرارات الأخرى التي اتخذها وزير الدفاع الإسرائيلي
السماح للعمال الفلسطينيين بمواصلة دخولهم إلى مناطق الـ48 للعمل، وإن كانت بمزيد من التضييق عليهم من خلال "تعزيز التشديدات الأمنية".
وقُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 14 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، مساء الخميس الماضي، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.
وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.
وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.