https://arabic.sputniknews.com/20220409/مقتل-فلسطيني-من-حركة-الجهاد-الإسلامي-خلال-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-مخيم-جنين-1061001660.html
مقتل فلسطيني من حركة الجهاد الإسلامي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين
مقتل فلسطيني من حركة الجهاد الإسلامي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين
قتل أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، إثر تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، بحثا عن عائلة منفذ... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T10:06+0000
2022-04-09T10:06+0000
2022-04-09T10:06+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060464102_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_de1a2de8fe4dec0d81740f7c10979a92.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اقتحم مخيم جنين شمالي الضفة الغربية وتبادل إطلاق النار مع مسلحين.وأفاد بيان صادر عن سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بـ"ارتقاء الشهيد المجاهد أحمد ناصر السعدي [أبو إسلام]، أحد أبطال كتيبة جنين، أثناء تصديه لقوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم جنين".وبينت إذاعة الجيش أن القوات داهمت منزلا يعود لعائلة رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب الأخيرة التي خلفت قتيلين إسرائيليين.وذكرت قناة إسرائيل 24، نقلا عن جهاز الأمن العام [الشاباك]، أن حازم "ليس له انتماء تنظيمي واضح ولا خلفية أمنية ولا اعتقالات سابقة". وبينت أن القوات أجرت تحقيقا مع أفراد من عائلته، التي يُشتبه أنها قامت بمساعدته.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة التحرك العسكري الإسرائيلي بلغت "شهيدا و13 إصابة بالرصاص الحي، بينها إصابتان بالبطن، وتتواجد حالياً في غرف العمليات، وإصابة بشظية في الرأس".وكشف أن "من بين المصابين شابة 19 عاماً أصيبت برصاصة في البطن".جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته على خط التماس في الضفة الغربية جراء هجمات نفذها فلسطينيون خلال الأيام الماضية بإطلاق النار، خلفت قتلى إسرائيليين.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-مخيم-جنين-شمالي-الضفة-ويشتبك-مع-مسلحين-1060997358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060464102_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_11a7e10509479163bbc2d19ad74f91b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
مقتل فلسطيني من حركة الجهاد الإسلامي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين
تابعنا عبر
قتل أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، إثر تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، بحثا عن عائلة منفذ الهجوم الأخير في تل أبيب.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اقتحم مخيم جنين شمالي الضفة الغربية وتبادل إطلاق النار مع مسلحين.
وأفاد بيان صادر عن سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بـ"ارتقاء الشهيد المجاهد أحمد ناصر السعدي [أبو إسلام]، أحد أبطال كتيبة جنين، أثناء تصديه لقوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم جنين".
وبينت إذاعة الجيش أن القوات داهمت منزلا يعود لعائلة رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب الأخيرة التي خلفت قتيلين إسرائيليين.
وذكرت قناة إسرائيل 24، نقلا عن جهاز الأمن العام [الشاباك]، أن حازم "ليس له انتماء تنظيمي واضح ولا خلفية أمنية ولا اعتقالات سابقة". وبينت أن القوات أجرت تحقيقا مع أفراد من عائلته، التي يُشتبه أنها قامت بمساعدته.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة التحرك العسكري الإسرائيلي بلغت "شهيدا و13 إصابة بالرصاص الحي، بينها إصابتان بالبطن، وتتواجد حالياً في غرف العمليات، وإصابة بشظية في الرأس".
وكشف أن "من بين المصابين شابة 19 عاماً أصيبت برصاصة في البطن".
جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته على خط التماس في الضفة الغربية جراء هجمات نفذها فلسطينيون خلال الأيام الماضية بإطلاق النار، خلفت قتلى إسرائيليين.