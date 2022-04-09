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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/تقارير-دول-حلف-الناتو-توافق-على-تزويد-أوكرانيا-بأنواع-جديدة-من-الأسلحة-الثقيلة-1061012901.html
تقارير: دول حلف "الناتو" توافق على تزويد أوكرانيا بأنواع جديدة من الأسلحة الثقيلة
تقارير: دول حلف "الناتو" توافق على تزويد أوكرانيا بأنواع جديدة من الأسلحة الثقيلة
كشفت تقارير أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وافقت على إمداد أوكرانيا بأنواع جديدة ‏من الأسلحة المتقدمة، بينما تستعد كييف لهجوم روسي جديد شرقي... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T14:14+0000
2022-04-09T14:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وجاء هذا التعهد بعد اجتماع لوزراء خارجية "الناتو" في بروكسل، عقب نداء من وزير خارجية أوكرانيا للدول الغربية للتحرك بشكل أسرع مع الإمدادات، أو "أن يروا مصرع العديد من الناس لأن هذه المساعدة جاءت بعد فوات الأوان"، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.وتم تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات والطائرات المسيرة وأسلحة دفاعية أخرى من قبل الدول الأعضاء في "الناتو" قبل وأثناء العملية العسكرية الروسية، ورغم ذلك فقد رفضوا تزويد فئات أخرى من الأسلحة أو فرض منطقة حظر طيران كما طالبت كييف، بسبب مخاطر الانخراط مباشرة في حرب أوسع مع روسيا.وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن واشنطن تبحث إرسال "أنظمة جديدة" إلى أوكرانيا.وقال: "لن ندع أي شيء يقف في طريق حصول الأوكرانيين على ما يحتاجون إليه، نحن ننظر في جميع المجالات الآن، ليس فقط فيما قدمناه، ولكن ما إذا كانت هناك أنظمة إضافية من شأنها أن تحدث فرقا".وقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للناتو، إن الحلفاء وافقوا على "زيادة تعزيز" الدعم لأوكرانيا على الفور وعلى "المدى المتوسط والطويل". وتابع: "لقد كانت رسالة واضحة من اجتماع اليوم مفادها أن الحلفاء يجب أن يفعلوا المزيد وأن يكونوا مستعدين لبذل المزيد لتوفير المزيد من المعدات. وقال "إنهم يدركون الحاجة الملحة".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/الخارجية-الروسية-الناتو-يطيل-أمد-الصراع-ويستخدم-أوكرانيا-كذراع-ضد-روسيا-1060977445.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

تقارير: دول حلف "الناتو" توافق على تزويد أوكرانيا بأنواع جديدة من الأسلحة الثقيلة

14:14 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 14:15 GMT 09.04.2022)
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
حلف شمال الأطلسي الناتو
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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كشفت تقارير أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وافقت على إمداد أوكرانيا بأنواع جديدة ‏من الأسلحة المتقدمة، بينما تستعد كييف لهجوم روسي جديد شرقي البلاد.‏
وجاء هذا التعهد بعد اجتماع لوزراء خارجية "الناتو" في بروكسل، عقب نداء من وزير خارجية أوكرانيا للدول الغربية للتحرك بشكل أسرع مع الإمدادات، أو "أن يروا مصرع العديد من الناس لأن هذه المساعدة جاءت بعد فوات الأوان"، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وتم تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات والطائرات المسيرة وأسلحة دفاعية أخرى من قبل الدول الأعضاء في "الناتو" قبل وأثناء العملية العسكرية الروسية، ورغم ذلك فقد رفضوا تزويد فئات أخرى من الأسلحة أو فرض منطقة حظر طيران كما طالبت كييف، بسبب مخاطر الانخراط مباشرة في حرب أوسع مع روسيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن واشنطن تبحث إرسال "أنظمة جديدة" إلى أوكرانيا.
وقال: "لن ندع أي شيء يقف في طريق حصول الأوكرانيين على ما يحتاجون إليه، نحن ننظر في جميع المجالات الآن، ليس فقط فيما قدمناه، ولكن ما إذا كانت هناك أنظمة إضافية من شأنها أن تحدث فرقا".
وقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للناتو، إن الحلفاء وافقوا على "زيادة تعزيز" الدعم لأوكرانيا على الفور وعلى "المدى المتوسط والطويل".
وتابع: "لقد كانت رسالة واضحة من اجتماع اليوم مفادها أن الحلفاء يجب أن يفعلوا المزيد وأن يكونوا مستعدين لبذل المزيد لتوفير المزيد من المعدات. وقال "إنهم يدركون الحاجة الملحة".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
الخارجية الروسية: الناتو يطيل أمد الصراع ويستخدم أوكرانيا "كذراع ضد روسيا"
أمس, 13:29 GMT
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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