https://arabic.sputniknews.com/20220409/جونسون-يصل-إلى-كييف-للاجتماع-مع-زيلينسكي--1061013248.html
جونسون يصل إلى كييف للاجتماع مع زيلينسكي
جونسون يصل إلى كييف للاجتماع مع زيلينسكي
قال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه سيبيجا، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصل إلى أوكرانيا ويجتمع حاليًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T14:24+0000
2022-04-09T14:24+0000
2022-04-09T15:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقال سيبيجا: "في الوقت الحالي، بدأت زيارة بوريس جونسون إلى كييف باجتماع مع الرئيس زيلينسكي. المملكة المتحدة رائدة في مجال الدعم الدفاعي لأوكرانيا".وأكدت مصادر من الحكومة البريطانية، أن الطرفين يناقشان الدعم طويل الأمد لأوكرانيا والمزيد من المساعدات المالية والعسكرية.وفي وقت سابق، أكد جونسون لزيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، مواصلة الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، واستمرار تصعيد العقوبات ضد روسيا.وقال بوريس جونسون عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يوم السبت الماضي: "هذا المساء تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي.. لقد هنأت قواته المسلحة الشجاعة لصد جيش روسيا الغازي.. ستواصل المملكة المتحدة تكثيف الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي، بما في ذلك المزيد من تصعيد العقوبات لزيادة الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالما ظلت القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/هجوم-لاذع-على-جونسون-بسبب-وقوفه-بشكل-محرج-أثناء-تصافح-قادة-الناتو-فيديو-1060429828.html
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العالم
جونسون يصل إلى كييف للاجتماع مع زيلينسكي
14:24 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 15:36 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
قال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه سيبيجا، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصل إلى أوكرانيا ويجتمع حاليًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال سيبيجا: "في الوقت الحالي، بدأت زيارة بوريس جونسون إلى كييف باجتماع مع الرئيس زيلينسكي. المملكة المتحدة رائدة في مجال الدعم الدفاعي لأوكرانيا".
وأكدت مصادر من الحكومة البريطانية، أن الطرفين يناقشان الدعم طويل الأمد لأوكرانيا والمزيد من المساعدات المالية والعسكرية.
وفي وقت سابق، أكد جونسون لزيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، مواصلة الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، واستمرار تصعيد العقوبات ضد روسيا.
وقال بوريس جونسون عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يوم السبت الماضي: "هذا المساء تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي.. لقد هنأت قواته المسلحة الشجاعة لصد جيش روسيا الغازي.. ستواصل المملكة المتحدة تكثيف الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي، بما في ذلك المزيد من تصعيد العقوبات لزيادة الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالما ظلت القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية".