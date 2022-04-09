https://arabic.sputniknews.com/20220409/خبير-الصراع-بين-روسيا-والناتو-دخل-في-مرحلة-جديدة-خطرة-1061009041.html
خبير: الصراع بين روسيا والناتو دخل في مرحلة جديدة خطرة
خبير: الصراع بين روسيا والناتو دخل في مرحلة جديدة خطرة
قال كبير الباحثين في معهد الاستشراق الروسي كونستانتين ترويفتسيف، إن الصراع بين روسيا وحلف الناتو فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا دخل على ما يبدو في مرحلة جديدة... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T12:43+0000
2022-04-09T12:43+0000
2022-04-09T12:43+0000
العالم
روسيا
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060969619_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_a4e7b2ed203e275d5d3142a80ddf1af1.jpg
وأكد لـ"راديو سبوتنيك" أن هناك دلائل كثيرة جداً عن المشاركة المباشرة لبلدان حلف الناتو في الصراع في أوكرانيا.وأوضح ترويفتسيف أنه "قبل أي شيء هناك سلاح، فدول الناتو كانت ترسل الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا، لكن الموجة الجديدة يتم إرسال أسلحة جديدة متطورة مضادة للطائرات والدبابات".وأضاف أن "هناك معلومات عن أن المدربين من الحلف كانوا يدربون الجنود والضباط الأوكرانيين خلال فترة كبيرة منذ عدة سنوات".وأشار في فيما يتعلق بمدينة ماريوبول الساحلية، أنه "كانت هناك محاولة لإخراج أشخاص غير معروفين من المنطقة الصناعية في المدينة، حيث مازالت هناك بقايا للإرهابيين من مجموعة آزوف".ولفت إلى أن "هناك دلائل على أن الأشخاص الذين يحاولون إخراجهم بواسطة طائرات الهليكوبتر هم ضباط من حلف الناتو"، بحسب قوله.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، قالت عقب اجتماع لمجلس الناتو على مستوى وزراء الخارجية، إن "الناتو يطيل أمد الصراع من خلال استمراره في تزويد أوكرانيا بالأسلحة".وأضافت أنه "أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن حلف شمال الأطلسي، الذي يمتنع دخول الصراع، يقاتل في الواقع لفترة طويلة إلى جانب أوكرانيا ويحركها كذراع ضد روسيا".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، قالت عقب اجتماع لمجلس الناتو على مستوى وزراء الخارجية، إن "الناتو يطيل أمد الصراع من خلال استمراره في تزويد أوكرانيا بالأسلحة".
https://arabic.sputniknews.com/20220408/الخارجية-الروسية-الناتو-يطيل-أمد-الصراع-ويستخدم-أوكرانيا-كذراع-ضد-روسيا-1060977445.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060969619_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_6ce89affb3a84ff4984ed438166c7bcf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الناتو
خبير: الصراع بين روسيا والناتو دخل في مرحلة جديدة خطرة
تابعنا عبر
قال كبير الباحثين في معهد الاستشراق الروسي كونستانتين ترويفتسيف، إن الصراع بين روسيا وحلف الناتو فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا دخل على ما يبدو في مرحلة جديدة وخطرة جدا.
وأكد لـ"راديو سبوتنيك
" أن هناك دلائل كثيرة جداً عن المشاركة المباشرة لبلدان حلف الناتو في الصراع في أوكرانيا.
وأوضح ترويفتسيف أنه "قبل أي شيء هناك سلاح، فدول الناتو كانت ترسل الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا، لكن الموجة الجديدة يتم إرسال أسلحة جديدة متطورة مضادة للطائرات والدبابات".
وأضاف أن "هناك معلومات عن أن المدربين من الحلف كانوا يدربون الجنود والضباط الأوكرانيين خلال فترة كبيرة منذ عدة سنوات".
وأشار في فيما يتعلق بمدينة ماريوبول الساحلية، أنه "كانت هناك محاولة لإخراج أشخاص غير معروفين من المنطقة الصناعية في المدينة، حيث مازالت هناك بقايا للإرهابيين من مجموعة آزوف".
ولفت إلى أن "هناك دلائل على أن الأشخاص الذين يحاولون إخراجهم بواسطة طائرات الهليكوبتر هم ضباط من حلف الناتو"، بحسب قوله.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، قالت عقب اجتماع لمجلس الناتو على مستوى وزراء الخارجية، إن "الناتو يطيل أمد الصراع من خلال استمراره في تزويد أوكرانيا بالأسلحة".
وأضافت أنه "أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن حلف شمال الأطلسي، الذي يمتنع دخول الصراع، يقاتل في الواقع لفترة طويلة إلى جانب أوكرانيا ويحركها كذراع ضد روسيا".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، قالت عقب اجتماع لمجلس الناتو على مستوى وزراء الخارجية، إن "الناتو يطيل أمد الصراع من خلال استمراره في تزويد أوكرانيا بالأسلحة".