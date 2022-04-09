https://arabic.sputniknews.com/20220409/مدينة-أوكرانية-ثانية-تفكك-النصب-التذكاري-للشاعر-الروسي-بوشكين-1061000938.html
مدينة أوكرانية ثانية تفكك النصب التذكاري للشاعر الروسي بوشكين
مدينة أوكرانية ثانية تفكك النصب التذكاري للشاعر الروسي بوشكين
قررت السلطات في مدينة ترنوبل غربي أوكرانيا، تفكيك نصب تذكاري للكاتب الروسي الشهير ألكسندر بوشكين، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس المدينة. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:48+0000
2022-04-09T09:48+0000
2022-04-09T09:48+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء في الموقع: "تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية بشأن إزالة النصب في ترنوبل، تم العمل على تفكيك النصب التذكاري للشاعر والكاتب الروسي ألكسندر سيرغيفيتش بوشكين".وقال عمدة المدينة سيرغي نادال: "السلطات ليس لديها خيار آخر". ونقلت عن رئيس البلدية قوله: "جرائم الروس ضد الشعب الأوكراني.. لم يتركوا لنا أي خيار. يجب تفكيك كل شيء روسي. بما في ذلك النصب التذكاري للكاتب الروسي".في وقت سابق، تم تفكيك تمثال نصفي لبوشكين في مدينة موكاتشيفو غربي أوكرانيا.وتتواصل منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20210606/تعرف-على-الدول-الأكثر-متابعة-لأعمال-الشاعر-الروسي-الشهير-بوشكين-1049172692.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مدينة أوكرانية ثانية تفكك النصب التذكاري للشاعر الروسي بوشكين
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قررت السلطات في مدينة ترنوبل غربي أوكرانيا، تفكيك نصب تذكاري للكاتب الروسي الشهير ألكسندر بوشكين، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس المدينة.
وجاء في الموقع: "تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية بشأن إزالة النصب في ترنوبل، تم العمل على تفكيك النصب التذكاري للشاعر والكاتب الروسي ألكسندر سيرغيفيتش بوشكين".
وقال عمدة المدينة سيرغي نادال: "السلطات ليس لديها خيار آخر". ونقلت عن رئيس البلدية قوله: "جرائم الروس ضد الشعب الأوكراني.. لم يتركوا لنا أي خيار. يجب تفكيك كل شيء روسي. بما في ذلك النصب التذكاري للكاتب الروسي".
في وقت سابق، تم تفكيك تمثال نصفي لبوشكين في مدينة موكاتشيفو غربي أوكرانيا.
وتتواصل منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.