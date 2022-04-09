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نائب رئيس بلدية شنغهاي يعترف بأوجه قصور في إدارة المدينة لمواجهة تفشي كوفيد-19
نائب رئيس بلدية شنغهاي يعترف بأوجه قصور في إدارة المدينة لمواجهة تفشي كوفيد-19
أقر نائب رئيس بلدية شنغهاي تشونغ مينغ بأوجه قصور في إدارة المدينة لمواجهة تفشي كوفيد-19 بعد تسجيل المدينة 23600 حالة إصابة جديدة، اليوم السبت. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
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وأشاد نائب رئيس بلدية المدينة بدعم الجمهور للمدينة وجهد العاملين الأساسيين في مكافحة تفشي المرض رغم انتقادات السكان للقيود الصارمة المفروضة عليهم. وتدخلت بكين بعد فشل جهود شنغهاي الأولية لعزل الفيروس بأن أعلنت إغلاقا عاما على مراحل في إصرار منها على العمل بسياسة التخلص التام من المرض منعا لتعرض النظام الصحي بها لأعباء فوق طاقته.
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العالم, الصين

نائب رئيس بلدية شنغهاي يعترف بأوجه قصور في إدارة المدينة لمواجهة تفشي كوفيد-19

09:25 GMT 09.04.2022
© REUTERS / Aly Songمشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© REUTERS / Aly Song
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أقر نائب رئيس بلدية شنغهاي تشونغ مينغ بأوجه قصور في إدارة المدينة لمواجهة تفشي كوفيد-19 بعد تسجيل المدينة 23600 حالة إصابة جديدة، اليوم السبت.
وأشاد نائب رئيس بلدية المدينة بدعم الجمهور للمدينة وجهد العاملين الأساسيين في مكافحة تفشي المرض رغم انتقادات السكان للقيود الصارمة المفروضة عليهم.
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
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وأوضح تشونغ في إفادة اليومية: "لدينا الشعور نفسه بالنسبة للمشكلات التي أثارها وعبّر عنها الجميع... الكثير من عملنا لم يكن كافيا ولا تزال هناك فجوة كبيرة بالمقارنة بتوقعات الجميع. سنبذل أقصى الجهد للتحسين".

وتدخلت بكين بعد فشل جهود شنغهاي الأولية لعزل الفيروس بأن أعلنت إغلاقا عاما على مراحل في إصرار منها على العمل بسياسة التخلص التام من المرض منعا لتعرض النظام الصحي بها لأعباء فوق طاقته.
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