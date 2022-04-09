https://arabic.sputniknews.com/20220409/نائب-رئيس-بلدية-شنغهاي-يعترف-بأوجه-قصور-في-إدارة-المدينة-لمواجهة-تفشي-كوفيد-19-1060999981.html
نائب رئيس بلدية شنغهاي يعترف بأوجه قصور في إدارة المدينة لمواجهة تفشي كوفيد-19
نائب رئيس بلدية شنغهاي يعترف بأوجه قصور في إدارة المدينة لمواجهة تفشي كوفيد-19
أقر نائب رئيس بلدية شنغهاي تشونغ مينغ بأوجه قصور في إدارة المدينة لمواجهة تفشي كوفيد-19 بعد تسجيل المدينة 23600 حالة إصابة جديدة، اليوم السبت. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
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وأشاد نائب رئيس بلدية المدينة بدعم الجمهور للمدينة وجهد العاملين الأساسيين في مكافحة تفشي المرض رغم انتقادات السكان للقيود الصارمة المفروضة عليهم. وتدخلت بكين بعد فشل جهود شنغهاي الأولية لعزل الفيروس بأن أعلنت إغلاقا عاما على مراحل في إصرار منها على العمل بسياسة التخلص التام من المرض منعا لتعرض النظام الصحي بها لأعباء فوق طاقته.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/نيو-الصينية-المصنعة-للسيارات-الكهربائية-تعلق-الإنتاج-بسبب-اضطرابات-سلاسل-التوريد-1060999697.html
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نائب رئيس بلدية شنغهاي يعترف بأوجه قصور في إدارة المدينة لمواجهة تفشي كوفيد-19
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أقر نائب رئيس بلدية شنغهاي تشونغ مينغ بأوجه قصور في إدارة المدينة لمواجهة تفشي كوفيد-19 بعد تسجيل المدينة 23600 حالة إصابة جديدة، اليوم السبت.
وأشاد نائب رئيس بلدية المدينة بدعم الجمهور للمدينة وجهد العاملين الأساسيين في مكافحة تفشي المرض رغم انتقادات السكان للقيود الصارمة المفروضة عليهم.
وأوضح تشونغ في إفادة اليومية: "لدينا الشعور نفسه بالنسبة للمشكلات التي أثارها وعبّر عنها الجميع... الكثير من عملنا لم يكن كافيا ولا تزال هناك فجوة كبيرة بالمقارنة بتوقعات الجميع. سنبذل أقصى الجهد للتحسين".
وتدخلت بكين بعد فشل جهود شنغهاي الأولية لعزل الفيروس بأن أعلنت إغلاقا عاما على مراحل في إصرار منها على العمل بسياسة التخلص التام من المرض منعا لتعرض النظام الصحي بها لأعباء فوق طاقته.