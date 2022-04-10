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https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيران-بصدد-إلغاء-التأشيرة-مع-قطر-أثناء-كأس-العالم-2022-1061043563.html
إيران بصدد إلغاء التأشيرة مع قطر أثناء كأس العالم 2022
إيران بصدد إلغاء التأشيرة مع قطر أثناء كأس العالم 2022
وافقت وزارة الخارجية الإيرانية على اقتراح إلغاء التأشيرة لمدة شهرين مع قطر وذلك في إطار دعم مونديال كرة القدم ولجذب السائحين إلى البلاد. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:29+0000
2022-04-10T13:29+0000
إيران
قطر
بطولة كأس العالم 2022
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وحسب وكالة "تسنيم"، قالت وزارة التراث الثقافي والسياحة الإيرانية، اليوم الأحد: "وافقت وزارة الخارجية الإيرانية على اقتراح إلغاء تأشيرة لمدة شهرين بين إيران و قطر في المونديال، وهو ما يعد حافزا جيدا لوجود سائحين أجانب من قطر في إيران".وكان وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي قد قال، في تصريح صحفي اليوم، إن "إيران تدعم كأس العالم في قطر 2022 في 3 مجالات هي الإسكان والنقل البحري والنقل الجوي"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف "جزيرة كيش ستكون نقطة ارتكاز إيران في دعم هذا الحدث إلا أن جميع المحافظات الساحلية وغير الساحلية القريبة من مياه الخليج يمكنها أن تؤدي دور في دعم مونديال 2022".وأوضح أن "قرب جزيرة كيش من قطر والبنية التحتية الفندقية المناسبة جعلت الجزيرة من أهم النقاط ويمكن أن تلعب دورا في استضافة مشجعي كأس العالم".وتضم جزيرة كيش 52 فندقا بسعة إجمالية بالغة 19 ألف سرير ومطارا دوليا بطاقة استيعابية نحو 2 مليون مسافر في العام وميناء بسعة 110 هكتارات وإمكانية تقديم الخدمات لنقل الركاب والسلع.وتبلغ المسافة بين جزيرة كيش ودولة قطر 270 كم وتستغرق الرحلة نحو 40 دقيقة جوا ونحو 5 إلى 6 ساعات بحرا. وتبلغ مساحة الجزيرة 92 كم مربعا وعدد سكانها 42 ألف نسمة وهي تابعة لقضاء بندرلنكة بمحافظة هرمزكان.ومن القرر أن تنطلق فعاليات المونديال من 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.وتأهل المنتخب الإيراني إلى المونديال ووقع في المجموعة الثانية التي ضمت الولايات المتحدة وإنجلترا والمتأهل من الملحق الأوروبي، أي منتخب واحد من بين ويلز وأوكرانيا واسكتلندا.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيران-زیادة-عدد-الرحلات-الجویة-مع-قطر-إلی-200-رحلة-یومیا-أثناء-كأس-العالم-1061033579.html
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إيران, قطر, بطولة كأس العالم 2022

إيران بصدد إلغاء التأشيرة مع قطر أثناء كأس العالم 2022

13:29 GMT 10.04.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصوراستقبال المنتخب الإيراني في مطار فنوكوفو بموسكو، كأس العالم لكرة القدم فيفا 2018
استقبال المنتخب الإيراني في مطار فنوكوفو بموسكو، كأس العالم لكرة القدم فيفا 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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وافقت وزارة الخارجية الإيرانية على اقتراح إلغاء التأشيرة لمدة شهرين مع قطر وذلك في إطار دعم مونديال كرة القدم ولجذب السائحين إلى البلاد.
وحسب وكالة "تسنيم"، قالت وزارة التراث الثقافي والسياحة الإيرانية، اليوم الأحد: "وافقت وزارة الخارجية الإيرانية على اقتراح إلغاء تأشيرة لمدة شهرين بين إيران و قطر في المونديال، وهو ما يعد حافزا جيدا لوجود سائحين أجانب من قطر في إيران".

وكان وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي قد قال، في تصريح صحفي اليوم، إن "إيران تدعم كأس العالم في قطر 2022 في 3 مجالات هي الإسكان والنقل البحري والنقل الجوي"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف "جزيرة كيش ستكون نقطة ارتكاز إيران في دعم هذا الحدث إلا أن جميع المحافظات الساحلية وغير الساحلية القريبة من مياه الخليج يمكنها أن تؤدي دور في دعم مونديال 2022".

وأوضح أن "قرب جزيرة كيش من قطر والبنية التحتية الفندقية المناسبة جعلت الجزيرة من أهم النقاط ويمكن أن تلعب دورا في استضافة مشجعي كأس العالم".
تكييف ملاعب كأس العالم 2022 في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
إيران: زیادة عدد الرحلات الجویة مع قطر إلی 200 رحلة یومیا أثناء كأس العالم
09:52 GMT
وتضم جزيرة كيش 52 فندقا بسعة إجمالية بالغة 19 ألف سرير ومطارا دوليا بطاقة استيعابية نحو 2 مليون مسافر في العام وميناء بسعة 110 هكتارات وإمكانية تقديم الخدمات لنقل الركاب والسلع.

وتبلغ المسافة بين جزيرة كيش ودولة قطر 270 كم وتستغرق الرحلة نحو 40 دقيقة جوا ونحو 5 إلى 6 ساعات بحرا. وتبلغ مساحة الجزيرة 92 كم مربعا وعدد سكانها 42 ألف نسمة وهي تابعة لقضاء بندرلنكة بمحافظة هرمزكان.

ومن القرر أن تنطلق فعاليات المونديال من 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

وتأهل المنتخب الإيراني إلى المونديال ووقع في المجموعة الثانية التي ضمت الولايات المتحدة وإنجلترا والمتأهل من الملحق الأوروبي، أي منتخب واحد من بين ويلز وأوكرانيا واسكتلندا.
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