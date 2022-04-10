https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيران-بصدد-إلغاء-التأشيرة-مع-قطر-أثناء-كأس-العالم-2022-1061043563.html

إيران بصدد إلغاء التأشيرة مع قطر أثناء كأس العالم 2022

إيران بصدد إلغاء التأشيرة مع قطر أثناء كأس العالم 2022

وافقت وزارة الخارجية الإيرانية على اقتراح إلغاء التأشيرة لمدة شهرين مع قطر وذلك في إطار دعم مونديال كرة القدم ولجذب السائحين إلى البلاد. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T13:29+0000

2022-04-10T13:29+0000

2022-04-10T13:29+0000

إيران

قطر

بطولة كأس العالم 2022

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وحسب وكالة "تسنيم"، قالت وزارة التراث الثقافي والسياحة الإيرانية، اليوم الأحد: "وافقت وزارة الخارجية الإيرانية على اقتراح إلغاء تأشيرة لمدة شهرين بين إيران و قطر في المونديال، وهو ما يعد حافزا جيدا لوجود سائحين أجانب من قطر في إيران".وكان وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي قد قال، في تصريح صحفي اليوم، إن "إيران تدعم كأس العالم في قطر 2022 في 3 مجالات هي الإسكان والنقل البحري والنقل الجوي"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف "جزيرة كيش ستكون نقطة ارتكاز إيران في دعم هذا الحدث إلا أن جميع المحافظات الساحلية وغير الساحلية القريبة من مياه الخليج يمكنها أن تؤدي دور في دعم مونديال 2022".وأوضح أن "قرب جزيرة كيش من قطر والبنية التحتية الفندقية المناسبة جعلت الجزيرة من أهم النقاط ويمكن أن تلعب دورا في استضافة مشجعي كأس العالم".وتضم جزيرة كيش 52 فندقا بسعة إجمالية بالغة 19 ألف سرير ومطارا دوليا بطاقة استيعابية نحو 2 مليون مسافر في العام وميناء بسعة 110 هكتارات وإمكانية تقديم الخدمات لنقل الركاب والسلع.وتبلغ المسافة بين جزيرة كيش ودولة قطر 270 كم وتستغرق الرحلة نحو 40 دقيقة جوا ونحو 5 إلى 6 ساعات بحرا. وتبلغ مساحة الجزيرة 92 كم مربعا وعدد سكانها 42 ألف نسمة وهي تابعة لقضاء بندرلنكة بمحافظة هرمزكان.ومن القرر أن تنطلق فعاليات المونديال من 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.وتأهل المنتخب الإيراني إلى المونديال ووقع في المجموعة الثانية التي ضمت الولايات المتحدة وإنجلترا والمتأهل من الملحق الأوروبي، أي منتخب واحد من بين ويلز وأوكرانيا واسكتلندا.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيران-زیادة-عدد-الرحلات-الجویة-مع-قطر-إلی-200-رحلة-یومیا-أثناء-كأس-العالم-1061033579.html

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إيران, قطر, بطولة كأس العالم 2022