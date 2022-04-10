https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيران-زیادة-عدد-الرحلات-الجویة-مع-قطر-إلی-200-رحلة-یومیا-أثناء-كأس-العالم-1061033579.html

إيران: زیادة عدد الرحلات الجویة مع قطر إلی 200 رحلة یومیا أثناء كأس العالم

إيران: زیادة عدد الرحلات الجویة مع قطر إلی 200 رحلة یومیا أثناء كأس العالم

أعلنت السلطات الإيرانية، عن عزمها زیادة عدد الرحلات الجویة بین إیران وقطر إلی 200 رحلة یومیا خلال بطولة كأس العالم 2022. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T09:52+0000

2022-04-10T09:52+0000

2022-04-10T09:52+0000

قطر

إيران

بطولة كأس العالم 2022

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض قدرات إيران وخططها لدعم كأس العالم في قطر 2022، اليوم الأحد.ونقلت الوكالة عن رئيس منظمة الطيران المدني في إيران، محمد محمدي بخش، قوله إن إجمالي الرحلات الجوية مع قطر حاليا تبلغ 72 رحلة، 36 منها من المطارات الإیرانیة و36 رحلة أخرى تجري من المطارات القطریة.وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده عازمة على زيادة عدد الرحلات من خلال التعاون المشترك مع الحكومة القطرية.وأوضح أنه یمکن زیادة عدد الرحلات الجویة بین إیران وقطر إلی 200 رحلة یومیا بين البلدين. كما أشار إلى أن إيران تسعى لاستغلال فرصة موندیال قطر لجذب السياح من مختلف البلدان، بما في ذلك العراق وأفغانستان وروسيا وطاجيكستان.وكانت إيران قد أعلنت في مناسبات عدة استعدادها لتلبية احتياجات قطر في مونديال 2022.حيث أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر وضع خطة شاملة فيما يخص التعاون الإيراني القطري لتنظيم هذه البطولة العالمية، مشيرا إلى فرص الاستقطاب السياحي المتاحة لإيران من خلال التعاون مع قطر في مجال تنظيم مونديال 2022.وبدوره، وجه وزير الطاقة الإيراني، بصفته رئيس لجنة التعاون المشتركة بين إيران وقطر، باغتنام هذه الفرصة المواتية لتحديد مجالات التعاون طويل الأمد بين البلدين.وشدد الوزير الإيراني على وجوب تسخير الأرضيات والطاقات المتوفرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران والدوحة.كما أعلن محافظ فارس الإيرانية، جنوبي البلاد، محمد هادي إیمانیة، عن استعداد المحافظة لتلبية حاجات قطر بما فيها المنتجات الزراعية خلال مونديال كرة القدم 2022.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، لأول مرة في دولة عربية، حيث تحتضن قطر نهائيات كأس العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/الرئيس-الإيراني-يصدر-توجيهات-خاصة-بشأن-مونديال-قطر-2022-1059266443.html

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قطر, إيران, بطولة كأس العالم 2022