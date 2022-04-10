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https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيريك-زمور-يعلن-دعمه-للوبان-ضد-ماكرون-في-الجولة-الحاسمة-من-الانتخابات-الفرنسية-1061054263.html
إيريك زمور يعلن دعمه للوبان ضد ماكرون في الجولة الحاسمة من الانتخابات الفرنسية
إيريك زمور يعلن دعمه للوبان ضد ماكرون في الجولة الحاسمة من الانتخابات الفرنسية
دعا المرشح اليميني المتطرف في الانتخابات الفرنسية، إيريك زمور، أنصاره إلى التصويت لصالح المرشحة مارين لوبان، وذلك خلال الجولة الثانية من الانتخابات التي... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T19:31+0000
2022-04-10T19:31+0000
الانتخابات الفرنسية
أخبار فرنسا
مارين لوبان
إيمانويل ماكرون
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باريس- سبوتنيك. وقال المرشح زمور في كلمة له: "أدعو أنصاري إلى التصويت لصالح مارين لوبان"، منتقدا ماكرون بسبب سماحه بدخول 2 مليون مهاجر بدخول فرنسا.وتمكن كل من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف، زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد فوزهما بالجولة الأولى.وحسب التلفزيون الفرنسي، فإن ماكرون قد فاز في الجولة الأولى بنسبة 28.1 بالمئة، وجاءت من بعده لوبان بنسبة 23.3 بالمئة ليتأهلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات المرتقبة بعد أسبوعين.وجاء في المركز الثالث المرشح اليساري، جان لوك ميلونشون، بنسبة 20.2 بالمئة من الأصوات، متقدما على صاحب الآراء اليمينية، إريك زامور، بنسبة 7.10 بالمئة، وفي المركز الخامس حلت مرشحة حزب "الجمهوريون" فاليري بيكريس، بنسبة 5.1 بالمئة.ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل الجاري.ويتم انتخاب الرئيس في فرنسا، عبر الاقتراع العام السري المباشر، لمدة 5 سنوات، حيث يحق لنحو 49 مليون ناخب في فرنسا، المشاركة في التصويت.
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الانتخابات الفرنسية, أخبار فرنسا , مارين لوبان, إيمانويل ماكرون

إيريك زمور يعلن دعمه للوبان ضد ماكرون في الجولة الحاسمة من الانتخابات الفرنسية

19:31 GMT 10.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، 6 أبريل 2022
الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، 6 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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دعا المرشح اليميني المتطرف في الانتخابات الفرنسية، إيريك زمور، أنصاره إلى التصويت لصالح المرشحة مارين لوبان، وذلك خلال الجولة الثانية من الانتخابات التي ستخوضها ضد الرئيس إيمانويل ماكرون في 24 نيسان/أبريل الجاري.
باريس- سبوتنيك. وقال المرشح زمور في كلمة له: "أدعو أنصاري إلى التصويت لصالح مارين لوبان"، منتقدا ماكرون بسبب سماحه بدخول 2 مليون مهاجر بدخول فرنسا.
وتمكن كل من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف، زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد فوزهما بالجولة الأولى.
وحسب التلفزيون الفرنسي، فإن ماكرون قد فاز في الجولة الأولى بنسبة 28.1 بالمئة، وجاءت من بعده لوبان بنسبة 23.3 بالمئة ليتأهلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات المرتقبة بعد أسبوعين.
وجاء في المركز الثالث المرشح اليساري، جان لوك ميلونشون، بنسبة 20.2 بالمئة من الأصوات، متقدما على صاحب الآراء اليمينية، إريك زامور، بنسبة 7.10 بالمئة، وفي المركز الخامس حلت مرشحة حزب "الجمهوريون" فاليري بيكريس، بنسبة 5.1 بالمئة.
ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل الجاري.
ويتم انتخاب الرئيس في فرنسا، عبر الاقتراع العام السري المباشر، لمدة 5 سنوات، حيث يحق لنحو 49 مليون ناخب في فرنسا، المشاركة في التصويت.
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