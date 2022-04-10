https://arabic.sputniknews.com/20220410/البطريرك-الراعي-عودة-سفراء-الخليج-إلى-لبنان-تشد-من-عرى-الصداقة-1061039282.html

البطريرك الراعي: عودة سفراء الخليج إلى لبنان تشد من عرى الصداقة

البطريرك الراعي: عودة سفراء الخليج إلى لبنان تشد من عرى الصداقة

أشاد بطريرك الموارنة اللبنانيين، مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، بعودة سفراء دول الخليج إلى لبنان، معتبرا أن هذه الخطوة "تشعر البلاد بأنها عضو فاعل في... 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T12:03+0000

2022-04-10T12:03+0000

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أخبار لبنان

الدول الخليجية

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جاءت تصريحات الراعي خلال قداس أحد الشعانين في بكركي شرقي بيروت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقال إن عودة السفراء تشد من عرى الصداقة والتعاون بين هذه الدول ولبنان، مؤكدا أن لبنان بلد صديق مخلص لدول الخليج.وخلال الأيام الماضية، عاد سفراء السعودية والكويت واليمن تباعا إلى لبنان، بعد استدعائهم في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وكانت أزمة دبلوماسية اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي، قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والبحرين والإمارات، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، قبل أن يقدم قرداحي استقالته من منصبه على وقع ضغوط داخلية كبيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/إعلام-سعودي-عودة-السفير-لا-تعني-انتهاء-الأزمة-مع-لبنان-والرياض-تراقب-التزامات-الحكومة-في-بيروت-1061000594.html

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