https://arabic.sputniknews.com/20220409/إعلام-سعودي-عودة-السفير-لا-تعني-انتهاء-الأزمة-مع-لبنان-والرياض-تراقب-التزامات-الحكومة-في-بيروت-1061000594.html
إعلام سعودي: عودة السفير لا تعني انتهاء الأزمة مع لبنان... والرياض تراقب التزامات الحكومة في بيروت
إعلام سعودي: عودة السفير لا تعني انتهاء الأزمة مع لبنان... والرياض تراقب التزامات الحكومة في بيروت
أكدت وسائل إعلام محلية في المملكة أن عودة السفير السعودي إلى بيروت لا تعني انتهاء الأزمة، مؤكدة أن الرياض تراقب مدى التزام الحكومة اللبنانية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T09:40+0000
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وحسب جريدة عكاظ السعودية، فقد نقلت عن مصادر في الحكومة السعودية تأكيدهم أن "عودة السفير إلى بيروت لا تعني أكثر من ذلك"، وهو ما يعني عدم انتهاء الأزمة بين البلدين في الكلية.وللتدليل على ذلك، أكدت المصادر أن "منع استيراد المنتجات الزراعية مستمر، ومنع السفر إلى لبنان لا يزال قائما".وكانت السعودية قد قررت عودة سفيرها إلى بيروت، مؤكدة أن القرار جاء "استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي".يشار إلى أن الكويت كانت قد قررت كذلك عودة سفيرها إلى لبنان، حيث وصل في وقت متأخر الخميس إلى مطار بيروت.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/السعودية-تعلن-عودة-سفيرها-إلى-لبنان-1060952455.html
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أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم
إعلام سعودي: عودة السفير لا تعني انتهاء الأزمة مع لبنان... والرياض تراقب التزامات الحكومة في بيروت
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أكدت وسائل إعلام محلية في المملكة أن عودة السفير السعودي إلى بيروت لا تعني انتهاء الأزمة، مؤكدة أن الرياض تراقب مدى التزام الحكومة اللبنانية.
وحسب جريدة عكاظ
السعودية، فقد نقلت عن مصادر في الحكومة السعودية تأكيدهم أن "عودة السفير إلى بيروت لا تعني أكثر من ذلك"، وهو ما يعني عدم انتهاء الأزمة بين البلدين في الكلية.
وللتدليل على ذلك، أكدت المصادر أن "منع استيراد المنتجات الزراعية مستمر، ومنع السفر إلى لبنان لا يزال قائما".
وقالت المصادر: "الرياض ستستمر في تقييم التزامات الحكومة اللبنانية ولن تتهاون في التعامل مع أي تجاوز أو إشارة سلبية".
وكانت السعودية قد قررت عودة سفيرها إلى بيروت، مؤكدة أن القرار جاء "استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي".
وقد عبّر كثير من النخب اللبنانية عن ترحيبهم بالقرار السعودي، حيث أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن "قرار العودة الخليجية العربية يؤسس لمرحلة جديدة من الأمل والثقة بمستقبل لبنان العربي الهوية والانتماء"، فيما كتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "مجدداً تثبت المملكة العربية السعودية من خلال عودة سفيرها الوزير المفوض وليد البخاري أن لبنان في قلبها ووجدانها ولن تتركه أبداً".
يشار إلى أن الكويت كانت
قد قررت كذلك عودة سفيرها إلى لبنان، حيث وصل في وقت متأخر الخميس إلى مطار بيروت.