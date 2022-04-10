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اليابان تقرر الإفراج عن 15 مليون برميل من مخزونها النفطي
اليابان تقرر الإفراج عن 15 مليون برميل من مخزونها النفطي
قررت الحكومة اليابانية الإفراج عن 15 مليون برميل إضافية من مخزونها الاحتياطي النفطي في إطار التعاون مع أعضاء الوكالة الدولية للطاقة لبعث الاستقرار في سوق... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T04:23+0000
2022-04-10T04:23+0000
أسعار النفط اليوم
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وصرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال لقاء صحفي عقد مؤخرا، أن النفط سيضخ من احتياطي الدولة والقطاع الخاص.وذكر كيشيدا أن اجتماعا وزاريا للوكالة الدولية للطاقة قرر مؤخرا الإفراج عن 120 مليون برميل من النفط.وقال إن كمية 15 مليون برميل يزيد بـ50 بالمائة عن الحصة التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة لليابان وثاني أكبر كمية بعد الولايات المتحدة التي ستفرج عن 60 مليون برميل.وستكون هذه أول مرة تفرج فيها اليابان عن جزء من مخزونها الاحتياطي الوطني، منذ أن بدأت العمل بالنظام في عام 1978.وشدد رئيس الوزراء الياباني على أهمية استقرار سوق الطاقة، وقال إن بلاده ستواصل فعل كل ما يمكنها مع دعوة الدول المنتجة للنفط إلى التعاون.
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أسعار النفط اليوم, أخبار اليابان

اليابان تقرر الإفراج عن 15 مليون برميل من مخزونها النفطي

04:23 GMT 10.04.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / POOL
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قررت الحكومة اليابانية الإفراج عن 15 مليون برميل إضافية من مخزونها الاحتياطي النفطي في إطار التعاون مع أعضاء الوكالة الدولية للطاقة لبعث الاستقرار في سوق الطاقة العالمي.
وصرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال لقاء صحفي عقد مؤخرا، أن النفط سيضخ من احتياطي الدولة والقطاع الخاص.
وذكر كيشيدا أن اجتماعا وزاريا للوكالة الدولية للطاقة قرر مؤخرا الإفراج عن 120 مليون برميل من النفط.
وقال إن كمية 15 مليون برميل يزيد بـ50 بالمائة عن الحصة التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة لليابان وثاني أكبر كمية بعد الولايات المتحدة التي ستفرج عن 60 مليون برميل.
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وستكون هذه أول مرة تفرج فيها اليابان عن جزء من مخزونها الاحتياطي الوطني، منذ أن بدأت العمل بالنظام في عام 1978.
وشدد رئيس الوزراء الياباني على أهمية استقرار سوق الطاقة، وقال إن بلاده ستواصل فعل كل ما يمكنها مع دعوة الدول المنتجة للنفط إلى التعاون.
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