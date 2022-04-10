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https://arabic.sputniknews.com/20220410/تصرف-رونالدو-بعد-مباراة-إيفرتون-ومانشستر-يونايتد-قيد-التحقيق---1061037425.html
تصرف رونالدو بعد مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد قيد التحقيق
تصرف رونالدو بعد مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد قيد التحقيق
قال المتحدث باسم الشرطة في مدينة ليفربول إن الشرطة المحلية تحقق في التصرف الذي قام به لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بعد أن كسر هاتف أحد المشجعين. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T11:26+0000
2022-04-10T11:26+0000
مجتمع
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وخسر مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء أمام إيفرتون يوم أمس السبت. بعد المباراة، كان رونالدو مستاء من الهزيمة، وهو يسير خارجا من الملعب ضرب بيده هاتفًا ممدودًا من المشجع وكسره.وجاء في بيان الشرطة: "يمكننا أن نؤكد أننا على اتصال مع نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم وإيفرتون بعد تقارير عن هجوم مزعوم في مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد لكرة القدم اليوم (السبت 9 أبريل 2022) في جوديسون. التحقيقات جارية والضباط يعملون حاليًا ويراجعون لقطات كاميرات المراقبة ويجرون تحقيقات مكثفة لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة".وأضاف المتحدث أنه عندما كان اللاعبون يغادرون الملعب الساعة 2:30 مساءً. بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت غرينتش)، جاء النبأ بأن "صبيًا تعرض للاعتداء من قبل أحد أعضاء الفريق الضيف".اعتذر رونالدو عن الحادث ودعا المشجعين إلى المباراة القادمة في ملعب أولد ترافورد.يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة. وخاض البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما 32 مباراة مع الفريق هذا الموسم وسجل 18 هدفا.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/رونالدو-يعتذر-بعد-إلقاء-هاتف-مشجع-1061026018.html
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مجتمع

تصرف رونالدو بعد مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد قيد التحقيق

11:26 GMT 10.04.2022
© AP Photo / Rui Vieiraلحظة احتفال للاعب فريق "مانشستر يونايتد"، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين "مانشستر يونايتد" و"نيوكاسل يونايتد" على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021.
لحظة احتفال للاعب فريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Rui Vieira
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قال المتحدث باسم الشرطة في مدينة ليفربول إن الشرطة المحلية تحقق في التصرف الذي قام به لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بعد أن كسر هاتف أحد المشجعين.
وخسر مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء أمام إيفرتون يوم أمس السبت. بعد المباراة، كان رونالدو مستاء من الهزيمة، وهو يسير خارجا من الملعب ضرب بيده هاتفًا ممدودًا من المشجع وكسره.
وجاء في بيان الشرطة: "يمكننا أن نؤكد أننا على اتصال مع نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم وإيفرتون بعد تقارير عن هجوم مزعوم في مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد لكرة القدم اليوم (السبت 9 أبريل 2022) في جوديسون. التحقيقات جارية والضباط يعملون حاليًا ويراجعون لقطات كاميرات المراقبة ويجرون تحقيقات مكثفة لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة".
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
رونالدو يعتذر بعد إلقاء هاتف مشجع
00:52 GMT
وأضاف المتحدث أنه عندما كان اللاعبون يغادرون الملعب الساعة 2:30 مساءً. بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت غرينتش)، جاء النبأ بأن "صبيًا تعرض للاعتداء من قبل أحد أعضاء الفريق الضيف".
اعتذر رونالدو عن الحادث ودعا المشجعين إلى المباراة القادمة في ملعب أولد ترافورد.
يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة. وخاض البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما 32 مباراة مع الفريق هذا الموسم وسجل 18 هدفا.
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
رونالدو يخرج عن صمته ويرد على انتقادات روني وكاراجر بكلمتين
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