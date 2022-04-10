https://arabic.sputniknews.com/20220410/تصرف-رونالدو-بعد-مباراة-إيفرتون-ومانشستر-يونايتد-قيد-التحقيق---1061037425.html
تصرف رونالدو بعد مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد قيد التحقيق
تصرف رونالدو بعد مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد قيد التحقيق
قال المتحدث باسم الشرطة في مدينة ليفربول إن الشرطة المحلية تحقق في التصرف الذي قام به لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بعد أن كسر هاتف أحد المشجعين. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T11:26+0000
2022-04-10T11:26+0000
2022-04-10T11:26+0000
مجتمع
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وخسر مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء أمام إيفرتون يوم أمس السبت. بعد المباراة، كان رونالدو مستاء من الهزيمة، وهو يسير خارجا من الملعب ضرب بيده هاتفًا ممدودًا من المشجع وكسره.وجاء في بيان الشرطة: "يمكننا أن نؤكد أننا على اتصال مع نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم وإيفرتون بعد تقارير عن هجوم مزعوم في مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد لكرة القدم اليوم (السبت 9 أبريل 2022) في جوديسون. التحقيقات جارية والضباط يعملون حاليًا ويراجعون لقطات كاميرات المراقبة ويجرون تحقيقات مكثفة لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة".وأضاف المتحدث أنه عندما كان اللاعبون يغادرون الملعب الساعة 2:30 مساءً. بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت غرينتش)، جاء النبأ بأن "صبيًا تعرض للاعتداء من قبل أحد أعضاء الفريق الضيف".اعتذر رونالدو عن الحادث ودعا المشجعين إلى المباراة القادمة في ملعب أولد ترافورد.يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة. وخاض البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما 32 مباراة مع الفريق هذا الموسم وسجل 18 هدفا.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/رونالدو-يعتذر-بعد-إلقاء-هاتف-مشجع-1061026018.html
https://arabic.sputniknews.com/20220407/رونالدو-يخرج-عن-صمته-ويرد-على-انتقادات-روني-وكاراجر-بكلمتين-1060928691.html
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مجتمع
تصرف رونالدو بعد مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد قيد التحقيق
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قال المتحدث باسم الشرطة في مدينة ليفربول إن الشرطة المحلية تحقق في التصرف الذي قام به لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بعد أن كسر هاتف أحد المشجعين.
وخسر مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء أمام إيفرتون يوم أمس السبت. بعد المباراة، كان رونالدو مستاء من الهزيمة، وهو يسير خارجا من الملعب ضرب بيده هاتفًا ممدودًا من المشجع وكسره.
وجاء في بيان الشرطة: "يمكننا أن نؤكد أننا على اتصال مع نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم وإيفرتون بعد تقارير عن هجوم مزعوم في مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد لكرة القدم اليوم (السبت 9 أبريل 2022) في جوديسون. التحقيقات جارية والضباط يعملون حاليًا ويراجعون لقطات كاميرات المراقبة ويجرون تحقيقات مكثفة لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة".
وأضاف المتحدث أنه عندما كان اللاعبون يغادرون الملعب الساعة 2:30 مساءً. بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت غرينتش)، جاء النبأ بأن "صبيًا تعرض للاعتداء من قبل أحد أعضاء الفريق الضيف".
اعتذر رونالدو عن الحادث ودعا المشجعين إلى المباراة القادمة في ملعب أولد ترافورد.
يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة. وخاض البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما 32 مباراة مع الفريق هذا الموسم وسجل 18 هدفا.