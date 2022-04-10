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تونس... أنصار "النهضة" يحتجون رفضا لحل البرلمان... صور وفيديو
تونس... أنصار "النهضة" يحتجون رفضا لحل البرلمان... صور وفيديو
انطلقت، صباح اليوم الأحد، من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، في العاصمة تونس، وقفة احتجاجية دعت إليها حركة "النهضة"، وحراك "مواطنون ضد الانقلاب". 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T11:39+0000
2022-04-10T12:49+0000
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وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، جاء ذلك إحياء للذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء وتمسكا ببرلمان منتخب ودفاعا عن الديمقراطية ودستور الجمهورية.ورفع المشاركون في الوقفة شعارات رافضة لحل البرلمان ومطالبة بعودته إلى سالف أعماله، كما طالبوا بإسقاط ما وصفوه انقلابا عن الشرعية وعزل الرئيس قيس سعيد.كما شهدت الوقفة حضورا أمنيا مكثفا بمختلف الشوارع والأنهج المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.وفي نهاية مارس/ آذار المنصرم أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".فيما رفضت حركة "النهضة" القرار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/السلطات-التونسية-تحقق-مع-10-محامين-شاركوا-في-جلسة-البرلمان-الافتراضية-1060943587.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس... أنصار "النهضة" يحتجون رفضا لحل البرلمان... صور وفيديو

11:39 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 12:49 GMT 10.04.2022)
© Sputnik . MARIAM GDIRأنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . MARIAM GDIR
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انطلقت، صباح اليوم الأحد، من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، في العاصمة تونس، وقفة احتجاجية دعت إليها حركة "النهضة"، وحراك "مواطنون ضد الانقلاب".
وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، جاء ذلك إحياء للذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء وتمسكا ببرلمان منتخب ودفاعا عن الديمقراطية ودستور الجمهورية.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات رافضة لحل البرلمان ومطالبة بعودته إلى سالف أعماله، كما طالبوا بإسقاط ما وصفوه انقلابا عن الشرعية وعزل الرئيس قيس سعيد.
كما شهدت الوقفة حضورا أمنيا مكثفا بمختلف الشوارع والأنهج المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وفي نهاية مارس/ آذار المنصرم أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.
© Sputnik . MARIAM GDIRأنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . MARIAM GDIR
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
© Sputnik . MARIAM GDIRأنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . MARIAM GDIR
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
© Sputnik . MARIAM GDIRأنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . MARIAM GDIR
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
© Sputnik . MARIAM GDIRأنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . MARIAM GDIR
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
© Sputnik . MARIAM GDIRأنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . MARIAM GDIR
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
1/5
© Sputnik . MARIAM GDIR
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
2/5
© Sputnik . MARIAM GDIR
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
3/5
© Sputnik . MARIAM GDIR
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
4/5
© Sputnik . MARIAM GDIR
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
5/5
© Sputnik . MARIAM GDIR
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.
كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".
فيما رفضت حركة "النهضة" القرار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.
البرلمان التونسي - مجلس نواب الشعب، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
السلطات التونسية تحقق مع 10 محامين شاركوا في جلسة البرلمان الافتراضية
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