https://arabic.sputniknews.com/20220410/رويترز-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الفرنسية-أقل-من-عام-2017-1061049512.html

رويترز: نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية أقل من عام 2017

رويترز: نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية أقل من عام 2017

أفادت وكالة الأنباء "رويترز"، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية بلغت 65٪ في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T15:48+0000

2022-04-10T15:48+0000

2022-04-10T15:48+0000

العالم

أخبار فرنسا

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وأظهرت أرقام المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، أن معدل المشاركة بلغ 65.0٪ بحلول الساعة (1500 بتوقيت غرينتش)، وقالت وزارة الداخلية إن هذه النسبة هي أقل من 69.4٪ المسجلة في نفس الوقت من عام 2017.وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، قد قالت إن إقبال الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، بلغ 25.5% بحلول منتصف النهار، وهي نسبة أقل من معدل استطلاع عام 2017 الذي قدر بنحو 28.5%، في إشارة إلى تراجع الإقبال على المشاركة في التصويت.وافتتحت مراكز الاقتراع، في الساعة 7.00 (بتوقيت غرينتش)، اليوم الأحد، في فرنسا حيث تقام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وستفتح مراكز الاقتراع حتى الساعة 18.00، فيما ستعمل في المدن الكبيرة، بما في ذلك باريس وليون ومرسيليا ونيس وبوردو وتولوز وغيرها، حتى الساعة 19.00.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/وزارة-الداخلية-الفرنسية-نسبة-المشاركة-في-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-بلغت-2548-1061035315.html

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