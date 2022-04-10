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https://arabic.sputniknews.com/20220410/رويترز-نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الفرنسية-أقل-من-عام-2017-1061049512.html
رويترز: نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية أقل من عام 2017
رويترز: نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية أقل من عام 2017
أفادت وكالة الأنباء "رويترز"، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية بلغت 65٪ في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T15:48+0000
2022-04-10T15:48+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وأظهرت أرقام المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، أن معدل المشاركة بلغ 65.0٪ بحلول الساعة (1500 بتوقيت غرينتش)، وقالت وزارة الداخلية إن هذه النسبة هي أقل من 69.4٪ المسجلة في نفس الوقت من عام 2017.وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، قد قالت إن إقبال الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، بلغ 25.5% بحلول منتصف النهار، وهي نسبة أقل من معدل استطلاع عام 2017 الذي قدر بنحو 28.5%، في إشارة إلى تراجع الإقبال على المشاركة في التصويت.وافتتحت مراكز الاقتراع، في الساعة 7.00 (بتوقيت غرينتش)، اليوم الأحد، في فرنسا حيث تقام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وستفتح مراكز الاقتراع حتى الساعة 18.00، فيما ستعمل في المدن الكبيرة، بما في ذلك باريس وليون ومرسيليا ونيس وبوردو وتولوز وغيرها، حتى الساعة 19.00.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/وزارة-الداخلية-الفرنسية-نسبة-المشاركة-في-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-بلغت-2548-1061035315.html
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العالم, أخبار فرنسا

رويترز: نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية أقل من عام 2017

15:48 GMT 10.04.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikovaقائد حركة "إلى الأمامّ" إيمانويل ماكرون يفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية
قائد حركة إلى الأمامّ إيمانويل ماكرون يفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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أفادت وكالة الأنباء "رويترز"، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية بلغت 65٪ في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش.
وأظهرت أرقام المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، أن معدل المشاركة بلغ 65.0٪ بحلول الساعة (1500 بتوقيت غرينتش)، وقالت وزارة الداخلية إن هذه النسبة هي أقل من 69.4٪ المسجلة في نفس الوقت من عام 2017.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، قد قالت إن إقبال الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، بلغ 25.5% بحلول منتصف النهار، وهي نسبة أقل من معدل استطلاع عام 2017 الذي قدر بنحو 28.5%، في إشارة إلى تراجع الإقبال على المشاركة في التصويت.
من اليمين المتطرف ورئيس الحزب والمرشح الرئاسي إريك زمور (وسط) يقف مع المؤيدين والحلفاء على خشبة المسرح في نهاية مسيرة انتخابية في ميدان تروكاديرو في باريس في 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
وزارة الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 25.48%
10:47 GMT
وافتتحت مراكز الاقتراع، في الساعة 7.00 (بتوقيت غرينتش)، اليوم الأحد، في فرنسا حيث تقام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وستفتح مراكز الاقتراع حتى الساعة 18.00، فيما ستعمل في المدن الكبيرة، بما في ذلك باريس وليون ومرسيليا ونيس وبوردو وتولوز وغيرها، حتى الساعة 19.00.
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