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وزير الأوقاف المصري: قضاء حوائج الناس أولى من الحج
وزير الأوقاف المصري: قضاء حوائج الناس أولى من الحج
قال وزير الأوقاف المصري مختار جمعة إن قضاء حوائج الناس أولى من الحج، مشيرا إلى أنه يجب تغليب ما وصفه بـ"فقه أولويات الدولة". 10.04.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، حول قضية الزيادة السكانية في مصر، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري.وتابع جمعة: "هناك فقه أولويات الدولة وفقه أولويات الفرد"، مضيفا: "علينا الآن التكاتف لتغليب فقه أولويات الدولة في الظروف الحالية".وأوضح وزير الأوقاف المصري: "في هذه الظروف يكون قضاء حوائج الناس أولى من الحج"، مضيفا: "الحج يحتاج إلى الدولار الذي تحتاجه الدولة في الوقت الحالي لتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين".واستطرد: "لن يكون هناك حج على نفقة وزارة الأوقاف على الإطلاق في الظروف الحالية"، مضيفا: "من المهم أن ننظر إلى فقه الدولة".
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وزير الأوقاف المصري: قضاء حوائج الناس أولى من الحج
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قال وزير الأوقاف المصري مختار جمعة إن قضاء حوائج الناس أولى من الحج، مشيرا إلى أنه يجب تغليب ما وصفه بـ"فقه أولويات الدولة".
جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، حول قضية الزيادة السكانية في مصر، حسبما ذكر
موقع "مصراوي" المصري.
وتابع جمعة: "هناك فقه أولويات الدولة وفقه أولويات الفرد"، مضيفا: "علينا الآن التكاتف لتغليب فقه أولويات الدولة
في الظروف الحالية".
وأوضح وزير الأوقاف المصري: "في هذه الظروف يكون قضاء حوائج الناس أولى من الحج
"، مضيفا: "الحج يحتاج إلى الدولار الذي تحتاجه الدولة في الوقت الحالي لتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين".
واستطرد: "لن يكون هناك حج على نفقة وزارة الأوقاف على الإطلاق في الظروف الحالية"، مضيفا: "من المهم أن ننظر إلى فقه الدولة".