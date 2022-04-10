https://arabic.sputniknews.com/20220410/وزير-الخارجية-الإيراني-مطالب-أمريكا-في-الأسابيع-الماضية-تتعارض-مع-الاتفاق-النووي-1061030579.html
وزير الخارجية الإيراني: مطالب أمريكا في الأسابيع الماضية تتعارض مع الاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني: مطالب أمريكا في الأسابيع الماضية تتعارض مع الاتفاق النووي
قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن مطالب واشنطن خلال الأسابيع الماضية تتعارض مع الاتفاق النووي. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T08:22+0000
2022-04-10T08:22+0000
2022-04-10T08:22+0000
الاتفاق النووي الإيراني
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية إلى أن "الجانب الأمريكي قدم في الأسابيع الماضية مطالب مفرطة تتعارض مع بعض بنود النص".وتابع موضحا: "في مجال رفع الحظر خارج المفاوضات هم مهتمون باقتراح وفرض شروط جديد، إيران تمسكت وستتمسك بخطوطها الحمراء".وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بعد تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران في فيينا، والتي استمرت 11 شهرا، وتناولت إنقاذ الاتفاق النووي.وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أكد الأسبوع الماضي أنه "إذا كان هناك توقف في محادثات فيينا، فذلك بسبب إسراف الجانب الأمريكي".وتابع في تغريدة له على "تويتر" باللغة الفارسية مؤكدا، أن "وزارة الخارجية الإيرانية تعمل بقوة ومنطق من أجل تحقيق المصالح العليا للأمة ومراعاة الخطوط الحمراء".وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/إيران-تفرض-عقوبات-على-15-مسؤولا-أمريكيا-لارتكابهم-أعمالا-إرهابية-1061007056.html
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الاتفاق النووي الإيراني, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الإيراني: مطالب أمريكا في الأسابيع الماضية تتعارض مع الاتفاق النووي
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قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن مطالب واشنطن خلال الأسابيع الماضية تتعارض مع الاتفاق النووي.
وأشار في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية إلى أن "الجانب الأمريكي قدم في الأسابيع الماضية مطالب مفرطة تتعارض مع بعض بنود النص".
وتابع موضحا: "في مجال رفع الحظر خارج المفاوضات هم مهتمون باقتراح وفرض شروط جديد، إيران
تمسكت وستتمسك بخطوطها الحمراء".
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، بعد تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران في فيينا، والتي استمرت 11 شهرا، وتناولت إنقاذ الاتفاق النووي.
وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أكد الأسبوع الماضي أنه "إذا كان هناك توقف في محادثات فيينا، فذلك بسبب إسراف الجانب الأمريكي".
وتابع في تغريدة له على "تويتر" باللغة الفارسية مؤكدا، أن "وزارة الخارجية الإيرانية تعمل بقوة ومنطق من أجل تحقيق المصالح العليا للأمة ومراعاة الخطوط الحمراء".
وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي
، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.