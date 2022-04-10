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https://arabic.sputniknews.com/20220410/وكالة-الجزائر-قد-تزود-إيطاليا-بكميات-إضافية-من-الغاز-1061040885.html
وكالة: الجزائر قد تزود إيطاليا بكميات إضافية من الغاز
وكالة: الجزائر قد تزود إيطاليا بكميات إضافية من الغاز
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن الجزائر قد تزود إيطاليا بكميات إضافية من الغاز. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T12:31+0000
2022-04-10T12:31+0000
الجزائر
إيطاليا
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ونقلت "رويترز"، عن مصدر في قطاع الغاز، قوله، إنه من المتوقع أن تزود الجزائر إيطاليا بـ 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا على أقصى تقدير.ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى العاصمة الجزائرية غدا الاثنين، لبحث شؤون الطاقة والعلاقات الثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وتحصل إيطاليا على نحو 40 % مما تستورده من الغاز من روسيا، وتحاول تنويع مصادرها من إمدادات الطاقة مع تصاعد النزاع في أوكرانيا.والجزائر ثاني أكبر مورد للغاز لإيطاليا، ويضخ خط أنابيب ترانسميد "خط الأنابيب عبر المتوسط" الغاز الجزائري إلى السواحل الإيطالية منذ العام 1983. وتزيد الطاقة اليومية للخط عن 110 ملايين متر مكعب، ولكنه ينقل حاليا أقل من 60 مليون متر مكعب.وأدى ارتفاع الاستهلاك المحلي ونقص الاستثمارات، بالإضافة إلى إغلاق خط أنابيب لإسبانيا بسبب نزاع مع المغرب، إلى الحد من الصادرات الجزائرية.وكانت الجزائر قد صدرت 21.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا العام الماضي. وقالت روما إنها تتطلع إلى الحصول على 9 مليارات متر مكعب أخرى من الجزائر. حسبما أفادت "رويترز".
https://arabic.sputniknews.com/20200701/توقيع-اتفاقيات-تضمن-تزويد-إيطاليا-بالغاز-الجزائري-حتى-عام-2049-1045881997.html
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الجزائر, إيطاليا

وكالة: الجزائر قد تزود إيطاليا بكميات إضافية من الغاز

12:31 GMT 10.04.2022
© Depositphotos / Alex1-3خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Depositphotos / Alex1-3
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن الجزائر قد تزود إيطاليا بكميات إضافية من الغاز.
ونقلت "رويترز"، عن مصدر في قطاع الغاز، قوله، إنه من المتوقع أن تزود الجزائر إيطاليا بـ 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا على أقصى تقدير.
ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى العاصمة الجزائرية غدا الاثنين، لبحث شؤون الطاقة والعلاقات الثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2020
توقيع اتفاقيات تضمن تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري حتى عام 2049
1 يوليو 2020, 13:07 GMT
وتحصل إيطاليا على نحو 40 % مما تستورده من الغاز من روسيا، وتحاول تنويع مصادرها من إمدادات الطاقة مع تصاعد النزاع في أوكرانيا.
والجزائر ثاني أكبر مورد للغاز لإيطاليا، ويضخ خط أنابيب ترانسميد "خط الأنابيب عبر المتوسط" الغاز الجزائري إلى السواحل الإيطالية منذ العام 1983. وتزيد الطاقة اليومية للخط عن 110 ملايين متر مكعب، ولكنه ينقل حاليا أقل من 60 مليون متر مكعب.
وأدى ارتفاع الاستهلاك المحلي ونقص الاستثمارات، بالإضافة إلى إغلاق خط أنابيب لإسبانيا بسبب نزاع مع المغرب، إلى الحد من الصادرات الجزائرية.
وكانت الجزائر قد صدرت 21.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا العام الماضي. وقالت روما إنها تتطلع إلى الحصول على 9 مليارات متر مكعب أخرى من الجزائر. حسبما أفادت "رويترز".
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