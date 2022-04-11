https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيران-الحل-في-اليمن-يقتضي-محادثات-بين-كافة-الأطراف--1061064933.html
إيران: الحل في اليمن يقتضي محادثات بين كافة الأطراف
إيران: الحل في اليمن يقتضي محادثات بين كافة الأطراف
اعتبرت إيران أن حل الأزمة في اليمن يقتضي إجراء محادثات بين كافة الأطراف اليمنية ووقفا لإطلاق النار. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T08:47+0000
2022-04-11T08:47+0000
2022-04-11T08:47+0000
الحرب على اليمن
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050354805_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_81334c33aad438d1d68305c30a01cbb5.jpg
القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في إيجاز صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، تعليقا على قرار عبد ربه منصور هادي نقل سلطته لمجلس رئاسي.وقال خطيب زادة: "ليس أمام اليمن خيار سوى رفع الحصار ووقف إطلاق النار والمحادثات الوطنية بمشاركة جميع الفئات".وأكد أن "الحل اليمني بالتأكيد داخل اليمن وليس خارجه، ونحن ندعم كل الحلول التي تلبي إرادة ومصير الشعب اليمني".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس اليمني السابق نقل سلطته إلى مجلس رئاسي وتكليفه بالتفاوض مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تدعمها طهران.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.أودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/سياسي-يمني-لـسبوتنيك-على-المجلس-الانتقالي-أن-يهيئ-نفسه-لحكم--البلاد-شمالا-وجنوبا-1061053241.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050354805_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_182bf5cb40c5f5fc7c2c9cbea9ef842f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار إيران
إيران: الحل في اليمن يقتضي محادثات بين كافة الأطراف
تابعنا عبر
اعتبرت إيران أن حل الأزمة في اليمن يقتضي إجراء محادثات بين كافة الأطراف اليمنية ووقفا لإطلاق النار.
القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في إيجاز صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
، سعيد خطيب زادة، تعليقا على قرار عبد ربه منصور هادي نقل سلطته لمجلس رئاسي.
وقال خطيب زادة: "ليس أمام اليمن خيار سوى رفع الحصار ووقف إطلاق النار والمحادثات الوطنية بمشاركة جميع الفئات".
وأكد أن "الحل اليمني بالتأكيد داخل اليمن وليس خارجه، ونحن ندعم كل الحلول التي تلبي إرادة ومصير الشعب اليمني".
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس اليمني السابق
نقل سلطته إلى مجلس رئاسي وتكليفه بالتفاوض مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تدعمها طهران.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
أودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.