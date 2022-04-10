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وزير الخارجية الإيراني: متمسكون بخطوطنا الحمراء ولن نحيد عنها
وزير الخارجية الإيراني: متمسكون بخطوطنا الحمراء ولن نحيد عنها
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده متمسكة بخطوطها الحمراء في الاتفاق النووي مع القوى الغربية، ولن تحيد عنها. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:22+0000
2022-04-10T13:22+0000
أخبار إيران
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وحسب وكالة أنباء فارس، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان اليوم الأحد إن بلاده ستظل متمسكة بخطوطها الحمراء وستواصل المسار الدبلوماسي حتى الوصول إلى اتفاق يرفع العقوبات والحظر المفروض عليها.وكان عبد اللهيان قد أكد أن على الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع بعض العقوبات عن إيران لإبداء حسن نيته تجاه إحياء الاتفاق النووي الدولي مع طهران.وأضاف عبد اللهيان "في مناسبات متعددة، قلنا للأمريكيين أن عليهم طرح نقطة أو نقطتين عمليتين قبل أي اتفاق، على سبيل المثال من خلال الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في البنوك الأجنبية".وأوضح أن الرئيس الإيراني "يؤكد دوما في الاجتماعات على جميع أعضاء الوزارة بأن الأنظار لا ينبغي أن تكون موجهة إلى فيينا بل على جميع الأجهزة العمل من أجل إحباط الحظر وتحقيق التقدم والتنمية المستديمة للاقتصاد والتجارة في البلاد".وقد بدأت إيران والولايات المتحدة محادثات في فيينا خلال العام الماضي لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 التي كانت قد انسحبت منها واشنطن، لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/إيران-تعلق-على-العقوبات-الجديدة-وتتهم-أمريكا-بمواصلة-انتهاك-الاتفاق-النووي-1060677528.html
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أخبار إيران

وزير الخارجية الإيراني: متمسكون بخطوطنا الحمراء ولن نحيد عنها

13:22 GMT 10.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده متمسكة بخطوطها الحمراء في الاتفاق النووي مع القوى الغربية، ولن تحيد عنها.
وحسب وكالة أنباء فارس، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان اليوم الأحد إن بلاده ستظل متمسكة بخطوطها الحمراء وستواصل المسار الدبلوماسي حتى الوصول إلى اتفاق يرفع العقوبات والحظر المفروض عليها.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
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وكان عبد اللهيان قد أكد أن على الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع بعض العقوبات عن إيران لإبداء حسن نيته تجاه إحياء الاتفاق النووي الدولي مع طهران.

وقال وزير الخارجية: "إذا كان بايدن يعتزم رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي ، فعليه إصدار أمر تنفيذي لإظهار حسن نيته بدلاً من تطبيق عقوبات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إيران".

وأضاف عبد اللهيان "في مناسبات متعددة، قلنا للأمريكيين أن عليهم طرح نقطة أو نقطتين عمليتين قبل أي اتفاق، على سبيل المثال من خلال الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في البنوك الأجنبية".

وعن هدف بلاده من التفاوض قال الوزير الإيراني: "إننا نسعى بالتأكيد من أجل إلغاء الحظر ولكن بأسلوب يتسم بالعزة وبناء على اتفاق قوي ومستديم".

وأوضح أن الرئيس الإيراني "يؤكد دوما في الاجتماعات على جميع أعضاء الوزارة بأن الأنظار لا ينبغي أن تكون موجهة إلى فيينا بل على جميع الأجهزة العمل من أجل إحباط الحظر وتحقيق التقدم والتنمية المستديمة للاقتصاد والتجارة في البلاد".
وقد بدأت إيران والولايات المتحدة محادثات في فيينا خلال العام الماضي لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 التي كانت قد انسحبت منها واشنطن، لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن.
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