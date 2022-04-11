https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيران-تدعو-لحماية-سفارتها-وبعثاتها-الدبلوماسية-في-أفغانستان-بعد-مظاهرات-في-كابول-وهرات-1061088368.html
إيران تدعو لحماية سفارتها وبعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان بعد مظاهرات في كابول وهرات
إيران تدعو لحماية سفارتها وبعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان بعد مظاهرات في كابول وهرات
دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان، وذلك على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران في كابول وهرات،... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:50+0000
2022-04-11T15:50+0000
2022-04-11T15:50+0000
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وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، أن "التجمعات أمام سفارة بلاده في كابول والقنصلية في هرات، شهدت رمي حجارة على المباني".وذّكر خطيب زاده "السلطات في كابول بمسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية ومباني القنصليات والسفارات الموجودة على الأراضي الأفغانية"، محذرا مما وصفهم بالمتآمرين ضد العلاقة بين أفغانستان وإيران.وشدد خطيب زاده، على أنه "للأسف يتم نشر بعض المقاطع والتعليقات بهدف إظهار إيران وأفغانستان بأنهما دولتي إرهاب، وهو ما يستهدف مشاعر شعبي البلدين".
https://arabic.sputniknews.com/20220109/إيران-تنفي-تسليم-سفارة-أفغانستان-في-طهران-لـطالبان-1055123890.html
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أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم
إيران تدعو لحماية سفارتها وبعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان بعد مظاهرات في كابول وهرات
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دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان، وذلك على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران في كابول وهرات، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرين بسوء معاملة للاجئين الأفغان في إيران.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان
، أن "التجمعات أمام سفارة بلاده في كابول والقنصلية في هرات، شهدت رمي حجارة على المباني".
وذّكر خطيب زاده "السلطات في كابول بمسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية ومباني القنصليات والسفارات الموجودة على الأراضي الأفغانية"، محذرا مما وصفهم بالمتآمرين ضد العلاقة بين أفغانستان وإيران.
وقال: "يجب توفير الأمن الكامل لسفارات وبعثات جمهورية إيران الإسلامية في هرات ومدن أفغانستان الأخرى بشكل كامل والضمانات اللازمة للتشغيل الآمن لهذه البعثات".
وشدد خطيب زاده، على أنه "للأسف يتم نشر بعض المقاطع والتعليقات بهدف إظهار إيران وأفغانستان بأنهما دولتي إرهاب، وهو ما يستهدف مشاعر شعبي البلدين".