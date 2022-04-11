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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" فوق مقاطعة دنيبروبيتروفسك
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" فوق مقاطعة دنيبروبيتروفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" فوق مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T16:57+0000
2022-04-11T17:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية في منطقة سينيلكوفو بمقاطعة دنيبروبيتروفسك بإسقاط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز "سو-27" في الجو".قال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، يوم الاثنين، إن القوميين الأوكرانيين يحتجزون أكثر من 6000 أجنبي كرهائن ودروع بشرية، ولا تزال 76 سفينة أجنبية محاصرة في الموانئ الأوكرانية.وقال إن "نظام كييف يعد استفزازات كاذبة جديدة لاتهام القوات المسلحة الروسية بمعاملة قاسية مزعومة لسكان أوكرانيا تحت قيادة الخدمات الخاصة البريطانية في إقليم منطقة سومي".ووفقا له، فقد تمت دعوة ممثلي وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية إلى مدينة سيريدينا بودا في منطقة سومي، التي كانت في السابق تحت سيطرة القوات الروسية، لتصوير قصص ملفقة على مراحل.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الدفاع-الروسية-تم-إعداد-استفزازات-أوكرانية-جديدة-تحت-قيادة-بريطانيا-1061087183.html
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" فوق مقاطعة دنيبروبيتروفسك

16:57 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 17:37 GMT 11.04.2022)
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مقاتلة سو 27 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" فوق مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية في منطقة سينيلكوفو بمقاطعة دنيبروبيتروفسك بإسقاط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز "سو-27" في الجو".
قال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، يوم الاثنين، إن القوميين الأوكرانيين يحتجزون أكثر من 6000 أجنبي كرهائن ودروع بشرية، ولا تزال 76 سفينة أجنبية محاصرة في الموانئ الأوكرانية.
وقال إن "نظام كييف يعد استفزازات كاذبة جديدة لاتهام القوات المسلحة الروسية بمعاملة قاسية مزعومة لسكان أوكرانيا تحت قيادة الخدمات الخاصة البريطانية في إقليم منطقة سومي".
ووفقا له، فقد تمت دعوة ممثلي وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية إلى مدينة سيريدينا بودا في منطقة سومي، التي كانت في السابق تحت سيطرة القوات الروسية، لتصوير قصص ملفقة على مراحل.
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
الدفاع الروسية: تم إعداد استفزازات أوكرانية جديدة تحت قيادة بريطانيا
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