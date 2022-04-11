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الدفاع الروسية: تم إعداد استفزازات أوكرانية جديدة تحت قيادة بريطانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الدفاع-الروسية-تم-إعداد-استفزازات-أوكرانية-جديدة-تحت-قيادة-بريطانيا-1061087183.html
الدفاع الروسية: تم إعداد استفزازات أوكرانية جديدة تحت قيادة بريطانيا
الدفاع الروسية: تم إعداد استفزازات أوكرانية جديدة تحت قيادة بريطانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، تعقيبا على لقاء الرئيس الأوكراني مع رئيس الوزراء البريطاني أنه يتم إعداد استفزازات أوكرانية جديدة تحت قيادة بريطانيا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:36+0000
2022-04-11T15:46+0000
روسيا
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قال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، يوم الاثنين، إن القوميين الأوكرانيين يحتجزون أكثر من 6000 أجنبي كرهائن ودروع بشرية، ولا تزال 76 سفينة أجنبية محاصرة في الموانئ الأوكرانية.وقال إن "نظام كييف يعد استفزازات كاذبة جديدة لاتهام القوات المسلحة الروسية بمعاملة قاسية مزعومة لسكان أوكرانيا تحت قيادة الخدمات الخاصة البريطانية في إقليم منطقة سومي".ووفقا له، فقد تمت دعوة ممثلي وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية إلى مدينة سيريدينا بودا في منطقة سومي، التي كانت في السابق تحت سيطرة القوات الروسية، لتصوير قصص ملفقة على مراحل.وأكد أنه سيتم الترويج من قبل وسائل الإعلام الغربية في المستقبل القريب جدا مؤكدا أن هدفه هو زيادة إثارة الخوف من روسيا على خلفية الأزمة الاقتصادية سريعة التطور في أوروبا.وأضاف الجنرال: "نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن القوات الروسية غادرت هذه المناطق قبل ثلاثة أسابيع، في 20 مارس. مثل هذه الأحداث، إذا حدثت بالفعل، لا يمكن إلا أن تصبح معروفة للجمهور على مدار هذه الفترة الطويلة".وأشار إلى أن نظام كييف يبحث عن أي عذر لاتهام روسيا بارتكاب إبادة جماعية للأوكرانيين، ويوجد على أراضي أوكرانيا الآن شبكة كاملة من المتخصصين الأجانب في المعلومات والتأثير النفسي على السكان، الذين يشاركون في الإنتاج "المنتجات القذرة" على أساس مهني.وقال ميزينتسيف: "يواصل القوميون الأوكرانيون احتجاز 6255 مواطنًا أجنبيًا من 12 دولة كرهائن كدروع بشرية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محاصرة في الموانئ الأوكرانية".وأكد أن خطر القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية ومياهها الإقليمية لا يسمحان للسفن بالذهاب بحرية إلى عرض البحر.وشدد على أن روسيا تتخذ مجموعة كاملة من الإجراءات الشاملة لضمان الملاحة المدنية في مياه البحر الأسود وآزوف والبحر الأبيض المتوسط.وتابع: "مرة أخرى، نحذر المجتمع الدولي بأسره من خطر انجراف الألغام الأوكرانية ساحل دول البحر الأسود. وما زلنا ندعو المنظمات الدولية، وكذلك إدارة الشركات المالكة للسفن، إلى الاستمرار للتأثير على مسؤولي كييف من أجل التبني الفوري لإجراءات تهدف إلى فك الحظر وضمان خروج آمن لسفن الدول الأجنبية من موانئ أوكرانيا ".
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روسيا

الدفاع الروسية: تم إعداد استفزازات أوكرانية جديدة تحت قيادة بريطانيا

15:36 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 15:46 GMT 11.04.2022)
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، تعقيبا على لقاء الرئيس الأوكراني مع رئيس الوزراء البريطاني أنه يتم إعداد استفزازات أوكرانية جديدة تحت قيادة بريطانيا.
قال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، يوم الاثنين، إن القوميين الأوكرانيين يحتجزون أكثر من 6000 أجنبي كرهائن ودروع بشرية، ولا تزال 76 سفينة أجنبية محاصرة في الموانئ الأوكرانية.
وقال إن "نظام كييف يعد استفزازات كاذبة جديدة لاتهام القوات المسلحة الروسية بمعاملة قاسية مزعومة لسكان أوكرانيا تحت قيادة الخدمات الخاصة البريطانية في إقليم منطقة سومي".
ووفقا له، فقد تمت دعوة ممثلي وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية إلى مدينة سيريدينا بودا في منطقة سومي، التي كانت في السابق تحت سيطرة القوات الروسية، لتصوير قصص ملفقة على مراحل.
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وأكد أنه سيتم الترويج من قبل وسائل الإعلام الغربية في المستقبل القريب جدا مؤكدا أن هدفه هو زيادة إثارة الخوف من روسيا على خلفية الأزمة الاقتصادية سريعة التطور في أوروبا.
وأضاف الجنرال: "نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن القوات الروسية غادرت هذه المناطق قبل ثلاثة أسابيع، في 20 مارس. مثل هذه الأحداث، إذا حدثت بالفعل، لا يمكن إلا أن تصبح معروفة للجمهور على مدار هذه الفترة الطويلة".
وأشار إلى أن نظام كييف يبحث عن أي عذر لاتهام روسيا بارتكاب إبادة جماعية للأوكرانيين، ويوجد على أراضي أوكرانيا الآن شبكة كاملة من المتخصصين الأجانب في المعلومات والتأثير النفسي على السكان، الذين يشاركون في الإنتاج "المنتجات القذرة" على أساس مهني.
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وقال ميزينتسيف: "يواصل القوميون الأوكرانيون احتجاز 6255 مواطنًا أجنبيًا من 12 دولة كرهائن كدروع بشرية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محاصرة في الموانئ الأوكرانية".
وأكد أن خطر القصف وخطر الألغام الكبير الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية ومياهها الإقليمية لا يسمحان للسفن بالذهاب بحرية إلى عرض البحر.
وشدد على أن روسيا تتخذ مجموعة كاملة من الإجراءات الشاملة لضمان الملاحة المدنية في مياه البحر الأسود وآزوف والبحر الأبيض المتوسط.
وتابع: "مرة أخرى، نحذر المجتمع الدولي بأسره من خطر انجراف الألغام الأوكرانية ساحل دول البحر الأسود. وما زلنا ندعو المنظمات الدولية، وكذلك إدارة الشركات المالكة للسفن، إلى الاستمرار للتأثير على مسؤولي كييف من أجل التبني الفوري لإجراءات تهدف إلى فك الحظر وضمان خروج آمن لسفن الدول الأجنبية من موانئ أوكرانيا ".
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