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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220411/الدفاع-الروسية-القوات-البرية-تستولي-على-أكثر-خطوط-الدفاع-الأوكرانية-تحصينا-في-منطقة-إيزيوم-1061071000.html
الدفاع الروسية: القوات البرية تستولي على أكثر خطوط الدفاع الأوكرانية تحصينا في منطقة إيزيوم
الدفاع الروسية: القوات البرية تستولي على أكثر خطوط الدفاع الأوكرانية تحصينا في منطقة إيزيوم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية استولت على قرية كامينكا، أحد أكثر خطوط الدفاع تحصينا في منطقة إيزيومسكي بمنطقة خاركوف. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T11:06+0000
2022-04-11T11:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه، إن "فوج من دبابات "تي 72" نجحت بتدمير دبابات العدو وخطوط الدفاع".وأضاف البيان: "المعارك كانت صعبة حيث نجحت القوات البرية الروسية بالاستيلاء على بلدة كامينكا وإبقائها تحت السيطرة لتحقيق النجاح في الهجوم". وقالت الوزارة إن "الأوامر أعطيت للعسكريين وضباط من فوج دبابات الذين أظهروا الشجاعة والبطولة في الاستيلاء على أحد أكثر خطوط الدفاع تحصينا في منطقة إيزيوم".واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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العالم

الدفاع الروسية: القوات البرية تستولي على أكثر خطوط الدفاع الأوكرانية تحصينا في منطقة إيزيوم

11:06 GMT 11.04.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصوردبابات أوكرانية
دبابات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Министерство обороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية استولت على قرية كامينكا، أحد أكثر خطوط الدفاع تحصينا في منطقة إيزيومسكي بمنطقة خاركوف.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه، إن "فوج من دبابات "تي 72" نجحت بتدمير دبابات العدو وخطوط الدفاع".
وأضاف البيان: "المعارك كانت صعبة حيث نجحت القوات البرية الروسية بالاستيلاء على بلدة كامينكا وإبقائها تحت السيطرة لتحقيق النجاح في الهجوم".
وقالت الوزارة إن "الأوامر أعطيت للعسكريين وضباط من فوج دبابات الذين أظهروا الشجاعة والبطولة في الاستيلاء على أحد أكثر خطوط الدفاع تحصينا في منطقة إيزيوم".
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:21 GMT
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