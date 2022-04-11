https://arabic.sputniknews.com/20220411/باكستان-156-عضوا-في-حزب-عمران-خان-يستقيلون-من-البرلمان-ويرفضون-المشاركة-في-الانتخابات-1061072486.html

باكستان... 156 عضوا في حزب عمران خان يستقيلون من البرلمان ويرفضون المشاركة في الانتخابات

باكستان... 156 عضوا في حزب عمران خان يستقيلون من البرلمان ويرفضون المشاركة في الانتخابات

أعلن وزير الخارجية الباكستاني في الحكومة المنحلة، شاه محمود قريشي، استقالة 156 عضوا من حزب "الإنصاف" الذي يترأسه رئيس الوزراء المقال، عمران خان، وعدم قبولهم... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T11:37+0000

2022-04-11T11:37+0000

2022-04-11T11:37+0000

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إسلام آباد - سبوتنيك. قال التلفزيون الرسمي الباكستاني، اليوم الاثنين نقلا عن كلمة لقريشي في البرلمان أن "156 عضوا من حزب الإنصاف تقدموا باستقالتهم من البرلمان حيث غادروا المبنى ورفضوا المشاركة في عملية الاقتراع لانتخاب رئيس وزراء جديد".وتابع قريشي قائلا إن "البرلمان سيواصل الجلسة وأعلن رئيس البرلمان إياز صادق، الذي تم تعيينه خلافا لسلفه أسد قيصر، الدعوة للاقتراع لانتخاب رئيس وزراء جديد".يأتي ذلك بعدما خرج عشرات الآلاف من أنصار، عمران خان، إلى الشوارع في مختلف المدن الباكستانية للتعبير عن تأييدهم له، بعد تصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عن خان، في خطوة وصفها الأخير بأنها "مؤامرة أجنبية لعزله".وغرد عمران خان عبر حسابه بموقع "تويتر": "شكرا لجميع الباكستانيين على خروجهم المذهل للدعم والاحتجاج على التغيير المدعوم من الولايات المتحدة للنظام، لإحضار مجموعة من المحتالين إلى السلطة".وصوت البرلمان الباكستاني، أمس، لصالح حجب الثقة عن خان بتصويت 174 نائبا لصالح القرار من أصل 342 نائبا، بينما أعلن رئيس البرلمان أسد قيصر، استقالته قبل بدء التصويت، قائلا إنه لن يشارك في مؤامرة أجنبية للإطاحة بالحكومة.

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أخبار العالم الآن