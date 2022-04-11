https://arabic.sputniknews.com/20220411/بغداد-وزارة-النفط-تتخذ-كافة-الإجراءات-المطلوبة-لإدارة-حقول-النفط-بإقليم-كردستان-1061067446.html
بغداد: وزارة النفط تتخذ كافة الإجراءات المطلوبة لإدارة حقول النفط بإقليم كردستان
بغداد: وزارة النفط تتخذ كافة الإجراءات المطلوبة لإدارة حقول النفط بإقليم كردستان
أعلنت الحكومة العراقية أن وزارة النفط اتخذت كافة الإجراءات الضرورية المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة الفيدرالية، الذي يعطيها السلطة لإدارة حقول النفط والغاز في شمال... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T09:50+0000
2022-04-11T09:50+0000
2022-04-11T09:50+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن شركة تسويق النفط التابعة للحكومة "سومو"، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز".وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت حكما، في فبراير/ شباط الماضي، يقضي بتسليم كل النفط من إقليم كردستان والمناطق المجاورة إلى الحكومة الاتحادية التي تمثلها وزارة النفط في بغداد.وأعلن حكم المحكمة أيضا أن عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية باطلة. ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، بحسب الوثيقة.وقال الحكم أيضا إنه يجب السماح لوزارة النفط بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات للنفط والغاز.في المقابل، اعتبرت رئاسة إقليم كردستان أن قرار المحكمة الاتحادية في بغداد بخصوص قانون النفط والغاز في الإقليم، بأنه غير مقبول وانتهاك صريح للحقوق الدستورية للإقليم.وهناك ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دوراً بارزًا في الخلاف بين الطرفين.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزير-الخارجية-العراقي-يزور-طهران-هذا-الأسبوع-1061065490.html
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أخبار العراق اليوم
بغداد: وزارة النفط تتخذ كافة الإجراءات المطلوبة لإدارة حقول النفط بإقليم كردستان
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أعلنت الحكومة العراقية أن وزارة النفط اتخذت كافة الإجراءات الضرورية المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة الفيدرالية، الذي يعطيها السلطة لإدارة حقول النفط والغاز في شمال العراق بالتعاون مع سلطات إقليم كردستان.
جاء هذا في بيان صادر عن شركة تسويق النفط التابعة للحكومة "سومو"، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "رويترز".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت حكما
، في فبراير/ شباط الماضي، يقضي بتسليم كل النفط من إقليم كردستان والمناطق المجاورة إلى الحكومة الاتحادية التي تمثلها وزارة النفط في بغداد.
وأعلن حكم المحكمة أيضا أن عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية باطلة. ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، بحسب الوثيقة.
وقال الحكم أيضا إنه يجب السماح لوزارة النفط بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات للنفط والغاز.
في المقابل، اعتبرت رئاسة إقليم كردستان أن قرار المحكمة الاتحادية في بغداد بخصوص قانون النفط والغاز في الإقليم، بأنه غير مقبول وانتهاك صريح للحقوق الدستورية للإقليم.
وهناك ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دوراً بارزًا في الخلاف بين الطرفين.