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https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزير-الخارجية-العراقي-يزور-طهران-هذا-الأسبوع-1061065490.html
وزير الخارجية العراقي يزور طهران هذا الأسبوع
وزير الخارجية العراقي يزور طهران هذا الأسبوع
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيزور طهران في الأسبوع الحالي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T09:15+0000
2022-04-11T09:15+0000
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وبحسب موقع "الفرات نيوز"، جاءت هذه الزيارة بناء على دعوة عبد اللهيان للوزير حسين لزيارة إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزيران يوم الجمعة.وتضمن الاتصال بحث آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية تنفيذ جمیع الاتفاقيات السابقة بین البلدین بالسرعة الممكنة.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزيرا-خارجية-إيران-والعراق-لا-بد-من-الإسراع-في-تنفيذ-الاتفاقات-الثنائية-1060968637.html
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العالم العربي, العراق, إيران

وزير الخارجية العراقي يزور طهران هذا الأسبوع

09:15 GMT 11.04.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيزور طهران في الأسبوع الحالي.
وبحسب موقع "الفرات نيوز"، جاءت هذه الزيارة بناء على دعوة عبد اللهيان للوزير حسين لزيارة إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزيران يوم الجمعة.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
وزيرا خارجية إيران والعراق: لا بد من الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية
8 أبريل, 09:39 GMT
وتضمن الاتصال بحث آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية تنفيذ جمیع الاتفاقيات السابقة بین البلدین بالسرعة الممكنة.
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