https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزير-الخارجية-العراقي-يزور-طهران-هذا-الأسبوع-1061065490.html

وزير الخارجية العراقي يزور طهران هذا الأسبوع

وزير الخارجية العراقي يزور طهران هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيزور طهران في الأسبوع الحالي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T09:15+0000

2022-04-11T09:15+0000

2022-04-11T09:15+0000

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وبحسب موقع "الفرات نيوز"، جاءت هذه الزيارة بناء على دعوة عبد اللهيان للوزير حسين لزيارة إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزيران يوم الجمعة.وتضمن الاتصال بحث آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية تنفيذ جمیع الاتفاقيات السابقة بین البلدین بالسرعة الممكنة.

https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزيرا-خارجية-إيران-والعراق-لا-بد-من-الإسراع-في-تنفيذ-الاتفاقات-الثنائية-1060968637.html

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