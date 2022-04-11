https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزير-الخارجية-العراقي-يزور-طهران-هذا-الأسبوع-1061065490.html
وزير الخارجية العراقي يزور طهران هذا الأسبوع
وزير الخارجية العراقي يزور طهران هذا الأسبوع
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيزور طهران في الأسبوع الحالي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T09:15+0000
2022-04-11T09:15+0000
2022-04-11T09:15+0000
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وبحسب موقع "الفرات نيوز"، جاءت هذه الزيارة بناء على دعوة عبد اللهيان للوزير حسين لزيارة إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزيران يوم الجمعة.وتضمن الاتصال بحث آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية تنفيذ جمیع الاتفاقيات السابقة بین البلدین بالسرعة الممكنة.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزيرا-خارجية-إيران-والعراق-لا-بد-من-الإسراع-في-تنفيذ-الاتفاقات-الثنائية-1060968637.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, إيران
وزير الخارجية العراقي يزور طهران هذا الأسبوع
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيزور طهران في الأسبوع الحالي.
وبحسب موقع "الفرات نيوز
"، جاءت هذه الزيارة بناء على دعوة عبد اللهيان للوزير حسين لزيارة إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي
أجراه الوزيران يوم الجمعة.
وتضمن الاتصال بحث آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية تنفيذ جمیع الاتفاقيات السابقة بین البلدین بالسرعة الممكنة.