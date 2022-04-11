https://arabic.sputniknews.com/20220411/بوتين-يجري-مباحثات-مع-مستشار-النمسا-رفض-إيراني-لمقترح-أمريكي-برفع-الحرس-الثوري-من-قائمة-الإرهاب-1061078762.html

بوتين يجري مباحثات مع مستشار النمسا.. رفض إيراني لمقترح أمريكي برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

بوتين يجري مباحثات مع مستشار النمسا.. رفض إيراني لمقترح أمريكي برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر، رفضت إيران مقترحا... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T13:22+0000

2022-04-11T13:22+0000

2022-04-11T13:22+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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11-4 Sputnik World بوتين يبحث مع المستشار النمساوي الوضع في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي المستشار النمساوي في موسكو لمناقشة الوضع في أوكرانياأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر التي تعقد بموسكو، اليوم الاثنين، ستخصص لمناقشة الوضع في أوكرانيا.وأضاف أن "اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب الجانب النمساوي"، ولم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.إلى ذلك، قال وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، إن تركيا تحقق في وجود ألغام منجرفة في البحر الأسود حتى التعرف على العدد الدقيق.وشدد أكار أن بلاده لن تسمح بدخول السفن الحربية إلى البحر الأسود، مشيرا إلى احتمال وجود مخطط وراء نشر ألغام بحرية في البحر الأسود، يهدف للضغط على تركيا.وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحلول الصيف، رغم التحذيرات الروسية من هذه الخطوة.واعتبر أن "ما يدور في أوكرانيا هو في الحقيقة مواجهة بين روسيا والناتو الذي يواصل إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بهدف إطالة أمد النزاع، إلا إلى أن روسيا مازالت تتحكم بالأمور وتمتلك ما يكفي من المعاول للتأثير على مسار العملية".وعما إذا كان موقف المستشار النمساوي يعبر عن رأي أوروبي أكد المحلل السياسي أن "المستشار النمساوي يريد أن يطرح على موسكو امتدادا لمباحثات ماكرون، وأن يبحث عن مخرج من هذا النزاع بما يحفظ ماء الوجه للجانبين، وقد تشاور مع الأوروبيين ومع واشنطن، لكن وقف إطلاق النار ليس رهنا بهذه المباحثات بل يرتبط بصورة مباشرة بالأهداف التي وضعتها روسيا لهذه العملية".إيران ترفض مقترحا أمريكيا بشأن رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهابكشف مسؤول إيراني، أن طهران رفضت صيغة أمريكية تقضي بإبقاء "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ضمن العقوبات المفروضة على المنظمات الإرهابية الأجنبية، في حين يتم رفع الحرس الثوري ككيان من القائمة.وأعرب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن أمل الدولة العبرية بأن يوجه رفض الولايات المتحدة رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب "ضربة فتاكة" إلى المفاوضات النووية في فيينا.في هذا، الإطار قال المحلل السياسي الإيراني، محمد المذحجي، إن جزءا مهما من الاتفاق النووي هو الدور الإيراني في المنطقة، وحوزات نفوذها التي تؤطرها وتسيطر عليها إيران من خلال الحرس الثوري، وخاصة ذراعه الخارجي فيلق القدس.وأشار إلى أن "إيران ذهبت إلى طاولة المفاوضات ووقعت الاتفاق النووي حتى يسمح لها بتوسيع حوزات نفوذها مقابل الملف النووي، ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا رفضت إيران".الكويت تؤكد دعمها للبنان ومساعدته على النهوض من جديدأكدت الحكومة اللبنانية، أن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، وعد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد، وذلك في أول تضامن معلن مع لبنان منذ خمسة أشهر، والذي يشهد أزمة اقتصادية كبيرة.ووفقًا لبيان أصدره مكتب رئاسة الحكومة اللبنانية، ألمح وزير الخارجية الكويتي إلى أن "دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان الشقيق الحبيب وأمنه واستعادة عافيته".من جانبه، أكد ميقاتي، أن "هذه الجهود يقدرها جميع اللبنانيين، وهي ستبقى على الدوام محطة مضيئة في تاريخ علاقات لبنان والكويت".في هذا الإطار، قال الخبير بالشؤون الدولية، د. أحمد الزين إن الأزمة الأخيرة بين لبنان ودول الخليج كانت الأكثر حدة بين سابقاتها لكن لبنان لا يستطيع أن يعيش من دون حضنه العربي فيما يعتبره الخليج دولة شقيقة".وأكد أن "الحكومة اللبنانية قدمت التزاما بمنع تهريب المخدرات عبر الحدود، وبعدم انتقاد السياسيين اللبنانيين لدول الخليج أو التدخل في الشؤون الداخلية".

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