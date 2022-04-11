https://arabic.sputniknews.com/20220411/روسكوسموس-على-الشركاء-في-محطة-الفضاء-الدولية-الدفع-بالعملة-الروسية-مقابل-الصيانة-1061063174.html
"روسكوسموس": على الشركاء في محطة الفضاء الدولية الدفع بالعملة الروسية مقابل الصيانة
"روسكوسموس": على الشركاء في محطة الفضاء الدولية الدفع بالعملة الروسية مقابل الصيانة
أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أنه في حال انسحاب روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، يمكن للشركاء الأجانب... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T08:13+0000
2022-04-11T08:13+0000
2022-04-11T08:13+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات روغوزين خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "يمكنهم على أساس تجاري حل المشكلات معنا التي قمنا بحلها سابقًا من خلال مساهمتنا الشخصية في تشغيل المحطة وهذا يعني الانتقال إلى العلاقات التجارية وشراء خدماتنا".وأضاف روغوزين قائلا: "من أجل إنقاذ المحطة من السقوط غير المنضبط على الأرض يمكننا على ما أعتقد أن نتوصل إلى حل في وسط منتصف الطريق والخدمات ستقدم بالطبع بالعملة الروسية الروبل". أوضح روغوزين أنه إذا قررت روسيا تقليص الأنشطة على محطة الفضاء الدولية ونشر محطة الخدمة المدارية الروسية فسوف تخطر الشركاء وفقًا للإجراءات المحددة مسبقًا. ووفقًا له، من المستحيل عمليًا إنشاء نفس الوسائل التقنية التي تستخدمها روسيا للحفاظ على تشغيل المحطة، بالإضافة إلى ذلك، بعد عام 2024 ستتحول محطة الفضاء الدولية إلى خردة في حال عدم صيانتها.في وقت سابق، أرسلت روسكوسموس مطالب مكتوبة لرفع العقوبات غير القانونية التي فرضتها وكالة ناسا الحكومية ووكالات الفضاء الأوروبية والكندية. وفقًا لروغوزين، كان الرد مطلوب قبل 31 مارس/ آذار، وبعد ذلك كان على "روسكوسموس" أن تقرر كيفية التفاعل مع الشركاء في محطة الفضاء الدولية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"روسكوسموس": على الشركاء في محطة الفضاء الدولية الدفع بالعملة الروسية مقابل الصيانة
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أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أنه في حال انسحاب روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، يمكن للشركاء الأجانب شراء الخدمات الفضائية بعملة الروبل.
وجاءت تصريحات روغوزين خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "يمكنهم على أساس تجاري حل المشكلات معنا التي قمنا بحلها سابقًا من خلال مساهمتنا الشخصية في تشغيل المحطة وهذا يعني الانتقال إلى العلاقات التجارية وشراء خدماتنا".
وأضاف روغوزين قائلا: "من أجل إنقاذ المحطة من السقوط غير المنضبط على الأرض يمكننا على ما أعتقد أن نتوصل إلى حل في وسط منتصف الطريق والخدمات ستقدم بالطبع بالعملة الروسية الروبل".
أوضح روغوزين أنه إذا قررت روسيا تقليص الأنشطة على محطة الفضاء الدولية ونشر محطة الخدمة المدارية الروسية فسوف تخطر الشركاء وفقًا للإجراءات المحددة مسبقًا.
ووفقًا له، من المستحيل عمليًا إنشاء نفس الوسائل التقنية التي تستخدمها روسيا للحفاظ على تشغيل المحطة، بالإضافة إلى ذلك، بعد عام 2024 ستتحول محطة الفضاء الدولية إلى خردة في حال عدم صيانتها.
في وقت سابق، أرسلت روسكوسموس مطالب مكتوبة لرفع العقوبات غير القانونية التي فرضتها
وكالة ناسا الحكومية ووكالات الفضاء الأوروبية والكندية. وفقًا لروغوزين، كان الرد مطلوب قبل 31 مارس/ آذار، وبعد ذلك كان على "روسكوسموس" أن تقرر كيفية التفاعل مع الشركاء في محطة الفضاء الدولية.