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https://arabic.sputniknews.com/20220411/رينكون-قائد-كولومبيا-السابق-في-حالة-حرجة-بعد-حادث-سير-1061096771.html
رينكون قائد كولومبيا السابق في حالة حرجة بعد حادث سير
رينكون قائد كولومبيا السابق في حالة حرجة بعد حادث سير
أعلن المركز الطبي الذي يعالج فريدي رينكون، قائد منتخب كولومبيا السابق، أنه في حالة حرجة بسبب إصابات خطيرة في الرأس إثر تعرضه لحادث سير في مدينة كالي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T21:32+0000
2022-04-11T21:32+0000
منتخب كولومبيا
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وأصيب أربعة أشخاص آخرين كانوا في السيارة التي يقودها رينكون بعد اصطدامها بحافلة. وأصيب سائق الحافلة أيضا.وقال مركز إمباناكو الطبي، "وصل فريدي إيزيبيو رينكون هذا الصباح مصابا بإصابة في الدماغ. حالته حرجة جدا".وقاد رينكون فريق كورينثيانز البرازيلي لحصد لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في 2000.وكان رينكون ضمن الجيل الذهبي للاعبي كولومبيا الذين قادوا المنتخب إلى نهائيات كأس العالم ثلاث مرات متتالية في 1990 و1994 و1998، إلى جانب لاعبين مثل كارلوس فالديراما وفاوستينو أسبريا.وسجل رينكون 17 هدفا خلال مسيرته الدولية منها هدف في شباك الأرجنتين في فوز لا يُنسى 5-صفر في تصفيات كأس العالم في بوينس أيرس عام 1993.
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منتخب كولومبيا

رينكون قائد كولومبيا السابق في حالة حرجة بعد حادث سير

21:32 GMT 11.04.2022
© AFP 2022 / LUIS ROBAYOفريدي رينكون قائد منتخب كولومبيا السابق في حالة حرجة بعد حادث سير
فريدي رينكون قائد منتخب كولومبيا السابق في حالة حرجة بعد حادث سير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / LUIS ROBAYO
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أعلن المركز الطبي الذي يعالج فريدي رينكون، قائد منتخب كولومبيا السابق، أنه في حالة حرجة بسبب إصابات خطيرة في الرأس إثر تعرضه لحادث سير في مدينة كالي.
وأصيب أربعة أشخاص آخرين كانوا في السيارة التي يقودها رينكون بعد اصطدامها بحافلة. وأصيب سائق الحافلة أيضا.
وقال مركز إمباناكو الطبي، "وصل فريدي إيزيبيو رينكون هذا الصباح مصابا بإصابة في الدماغ. حالته حرجة جدا".
وكان رينكون، البالغ من العمر 55 عاما، من لاعبي خط الوسط المميزين، ولعب مع سانتا في وأمريكا في كولومبيا، كما لعب مع نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني.
وقاد رينكون فريق كورينثيانز البرازيلي لحصد لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في 2000.
وكان رينكون ضمن الجيل الذهبي للاعبي كولومبيا الذين قادوا المنتخب إلى نهائيات كأس العالم ثلاث مرات متتالية في 1990 و1994 و1998، إلى جانب لاعبين مثل كارلوس فالديراما وفاوستينو أسبريا.
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أمس, 01:16 GMT
وسجل رينكون 17 هدفا خلال مسيرته الدولية منها هدف في شباك الأرجنتين في فوز لا يُنسى 5-صفر في تصفيات كأس العالم في بوينس أيرس عام 1993.
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