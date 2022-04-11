https://arabic.sputniknews.com/20220411/رينكون-قائد-كولومبيا-السابق-في-حالة-حرجة-بعد-حادث-سير-1061096771.html

رينكون قائد كولومبيا السابق في حالة حرجة بعد حادث سير

رينكون قائد كولومبيا السابق في حالة حرجة بعد حادث سير

أعلن المركز الطبي الذي يعالج فريدي رينكون، قائد منتخب كولومبيا السابق، أنه في حالة حرجة بسبب إصابات خطيرة في الرأس إثر تعرضه لحادث سير في مدينة كالي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T21:32+0000

2022-04-11T21:32+0000

2022-04-11T21:32+0000

منتخب كولومبيا

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وأصيب أربعة أشخاص آخرين كانوا في السيارة التي يقودها رينكون بعد اصطدامها بحافلة. وأصيب سائق الحافلة أيضا.وقال مركز إمباناكو الطبي، "وصل فريدي إيزيبيو رينكون هذا الصباح مصابا بإصابة في الدماغ. حالته حرجة جدا".وقاد رينكون فريق كورينثيانز البرازيلي لحصد لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في 2000.وكان رينكون ضمن الجيل الذهبي للاعبي كولومبيا الذين قادوا المنتخب إلى نهائيات كأس العالم ثلاث مرات متتالية في 1990 و1994 و1998، إلى جانب لاعبين مثل كارلوس فالديراما وفاوستينو أسبريا.وسجل رينكون 17 هدفا خلال مسيرته الدولية منها هدف في شباك الأرجنتين في فوز لا يُنسى 5-صفر في تصفيات كأس العالم في بوينس أيرس عام 1993.

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منتخب كولومبيا