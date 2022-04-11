https://arabic.sputniknews.com/20220411/زيلينسكي-يطلب-من-كوريا-الجنوبية-دعمه-بمعدات-عسكرية-1061067285.html

زيلينسكي يطلب من كوريا الجنوبية دعمه بمعدات عسكرية... بعد رفضها منحه أسلحة فتاكة

زيلينسكي يطلب من كوريا الجنوبية دعمه بمعدات عسكرية... بعد رفضها منحه أسلحة فتاكة

طلب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، من كوريا الجنوبية دعمه بمعدات عسكرية ‏لمساعدة بلاده.‏ 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T09:48+0000

2022-04-11T09:48+0000

2022-04-11T09:50+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

كوريا الجنوبية

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقدم زيلينسكي الطلب إلى سيئول في خطاب افتراضي أمام المشرعين الكوريين الجنوبيين، قائلا إن "أوكرانيا بحاجة إلى تقنيات عسكرية مختلفة، بما في ذلك الطائرات والدبابات"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وقال: "يمكن لجمهورية كوريا أن تساعد أوكرانيا، تمتلك كوريا الجنوبية معدات عسكرية مختلفة يمكنها إيقاف السفن والصواريخ الروسية".وتابع: "سأكون ممتنا إذا تمكنت جمهورية كوريا من مساعدتنا في الوقوف ضد روسيا، وإذا حصلت أوكرانيا على مثل هذه الأسلحة، فلن تنقذ حياة الناس العاديين فحسب، بل ستكون فرصة لإنقاذ أوكرانيا، وليس فقط أوكرانيا، ولكن ضمان عدم تعرض الدول الأخرى للهجوم من قبل روسيا".وجاء طلب الرئيس الأوكراني بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية رفضها إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، مستشهدة بـ"وضعها الأمني" و"التأثير المحتمل على وضع استعداد جيشها".وكرر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، موقف بلاده الرافض لتقديم أي أسلحة فتاكة لأوكرانيا خلال المحادثات الهاتفية التي جرت الأسبوع الماضي مع نظيره الأوكراني، حسبما أفاد مكتبه، اليوم الإثنين. وكرر سوه الموقف ردا على طلب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الحصول على أسلحة مضادة للطائرات في مكالمتهما الهاتفية يوم الجمعة. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، بو سيونغ تشان، في إفادة صحفية دورية بأن "سوه أوضح أن هناك حدودًا لتوفير أنظمة أسلحة فتاكة لأوكرانيا ، بالنظر إلى وضعنا الأمني وتأثيره المحتمل على وضع استعداد جيشنا".وتتكون المساعدة التي قدمتها كوريا الجنوبية بقيمة 804100 دولار أمريكي من الإمدادات العسكرية غير الفتاكة، مثل الخوذ والبطانيات المضادة للرصاص، والمواد الطبية.

https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزير-خارجية-كوريا-الجنوبية-نخطط-لحزمة-مساعدات-بقيمة-40-مليون-دولار-إلى-أوكرانيا-1060965094.html

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كوريا الجنوبية, روسيا, أخبار أوكرانيا