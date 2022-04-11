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https://arabic.sputniknews.com/20220411/معدل-التضخم-يتجاوز-التوقعات-في-الصين-1061089962.html
معدل التضخم يتجاوز التوقعات في الصين
معدل التضخم يتجاوز التوقعات في الصين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن تضخم أسعار المصانع في الصين تباطأ لكنه تجاوز التوقعات في مارس/ آذار، حيث تصارع البلاد ضغوط التكلفة الناجمة عن الأزمة... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T17:06+0000
2022-04-11T17:06+0000
اقتصاد
الصين
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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.3% على أساس سنوي، وفقا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء، مقارنة بـ8.8% في فبراير/ شباط لكنه أعلى من التوقعات البالغة 7.9% في استطلاع أجرته "رويترز".في حين كان ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي هو الأبطأ منذ أبريل/ نيسان 2021، كانت الزيادة الشهرية بنسبة 1.1% هي الأسرع في خمسة أشهر.على جانب آخر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 1.5% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في فبراير، وتجاوزه نسبة 1.2% المتوقعة.تعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم لضغوط هبوطية في مارس مع تجدد تفشي فيروس كورونا، وسجل قطاعا التصنيع والخدمات انخفاضا في النشاط.كشفت السلطات عن سياسات لدعم الاقتصاد، بما في ذلك زيادة الإنفاق المالي وتخفيضات في ضريبة الدخل للشركات الصغيرة. تعهد مجلس الوزراء الصيني يوم الأربعاء بمزيد من تدابير الدعم للاستهلاك والاستثمار.يتوقع معظم المحللين أن يخفض البنك المركزي الصيني تكاليف الاقتراض ومتطلبات الاحتياطي للبنوك، أو خفض سعر الفائدة لضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/العالم-يقترب-من-ركود-اقتصادي-جامح-وهذه-أبرز-مؤشراته-1061085851.html
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اقتصاد, الصين

معدل التضخم يتجاوز التوقعات في الصين

17:06 GMT 11.04.2022
© REUTERS / Aly Songنشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Aly Song
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن تضخم أسعار المصانع في الصين تباطأ لكنه تجاوز التوقعات في مارس/ آذار، حيث تصارع البلاد ضغوط التكلفة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية والاختناقات المستمرة في سلسلة التوريد.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.3% على أساس سنوي، وفقا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء، مقارنة بـ8.8% في فبراير/ شباط لكنه أعلى من التوقعات البالغة 7.9% في استطلاع أجرته "رويترز".
في حين كان ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي هو الأبطأ منذ أبريل/ نيسان 2021، كانت الزيادة الشهرية بنسبة 1.1% هي الأسرع في خمسة أشهر.
على جانب آخر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 1.5% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في فبراير، وتجاوزه نسبة 1.2% المتوقعة.
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15:22 GMT
تعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم لضغوط هبوطية في مارس مع تجدد تفشي فيروس كورونا، وسجل قطاعا التصنيع والخدمات انخفاضا في النشاط.
كشفت السلطات عن سياسات لدعم الاقتصاد، بما في ذلك زيادة الإنفاق المالي وتخفيضات في ضريبة الدخل للشركات الصغيرة. تعهد مجلس الوزراء الصيني يوم الأربعاء بمزيد من تدابير الدعم للاستهلاك والاستثمار.
يتوقع معظم المحللين أن يخفض البنك المركزي الصيني تكاليف الاقتراض ومتطلبات الاحتياطي للبنوك، أو خفض سعر الفائدة لضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد.
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