https://arabic.sputniknews.com/20220411/مقتل-فتى-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-في-جنين-1061059561.html
مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، مقتل فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية، الأحد. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T06:55+0000
2022-04-11T06:55+0000
2022-04-11T06:55+0000
أخبار فلسطين اليوم
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نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن المصادر أن الفتى يدعى محمد حسين زكارنة (17 عاما) من سكان الحي الشرقي في مدينة جنين.وكان زكارنة قد أصيب برصاصة في خاصرته، أطلقتها عناصر من الوحدات الخاصة الاسرائيلية التي تسللت إلى المنطقة الصناعية في جنين واستهدفت مركبة في تلك المنطقة.وانطلقت تظاهرة من أمام مستشفى الرازي إلى مستشفى جنين الحكومي، ورفع جثمان زكارنة على الأكتاف.وردد المتظاهرون هتافات وطنية منددة بالجرائم الإسرائيلية والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وأعلنت حركة "فتح" عن إضراب تجاري في المدينة، حدادا على مقتل زكارنة الذي سيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم.وصعدت القوات الإسرائيلية من أعمال العنف خلال الأيام الأخيرة ضد المواطنين الفلسطينيين حيث شهد أمس الأحد، مقتل سيدتين وشابا في بيت لحم والخليل.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/مقتل-سيدة-فلسطينية-ثانية-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-قرب-الحرم-الإبراهيمي-في-الخليل-فيديو-1061051301.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، مقتل فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية، الأحد.
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
عن المصادر أن الفتى يدعى محمد حسين زكارنة (17 عاما) من سكان الحي الشرقي في مدينة جنين.
وكان زكارنة قد أصيب برصاصة في خاصرته، أطلقتها عناصر من الوحدات الخاصة الاسرائيلية
التي تسللت إلى المنطقة الصناعية في جنين واستهدفت مركبة في تلك المنطقة.
وانطلقت تظاهرة من أمام مستشفى الرازي إلى مستشفى جنين الحكومي، ورفع جثمان زكارنة على الأكتاف.
وردد المتظاهرون هتافات وطنية منددة بالجرائم الإسرائيلية والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأعلنت حركة "فتح" عن إضراب تجاري في المدينة، حدادا على مقتل زكارنة الذي سيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم.
وصعدت القوات الإسرائيلية من أعمال العنف خلال الأيام الأخيرة ضد المواطنين الفلسطينيين حيث شهد أمس الأحد، مقتل سيدتين وشابا في بيت لحم والخليل.