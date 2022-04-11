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https://arabic.sputniknews.com/20220411/مقتل-فتى-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-في-جنين-1061059561.html
مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، مقتل فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية، الأحد. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T06:55+0000
2022-04-11T06:55+0000
أخبار فلسطين اليوم
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نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن المصادر أن الفتى يدعى محمد حسين زكارنة (17 عاما) من سكان الحي الشرقي في مدينة جنين.وكان زكارنة قد أصيب برصاصة في خاصرته، أطلقتها عناصر من الوحدات الخاصة الاسرائيلية التي تسللت إلى المنطقة الصناعية في جنين واستهدفت مركبة في تلك المنطقة.وانطلقت تظاهرة من أمام مستشفى الرازي إلى مستشفى جنين الحكومي، ورفع جثمان زكارنة على الأكتاف.وردد المتظاهرون هتافات وطنية منددة بالجرائم الإسرائيلية والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وأعلنت حركة "فتح" عن إضراب تجاري في المدينة، حدادا على مقتل زكارنة الذي سيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم.وصعدت القوات الإسرائيلية من أعمال العنف خلال الأيام الأخيرة ضد المواطنين الفلسطينيين حيث شهد أمس الأحد، مقتل سيدتين وشابا في بيت لحم والخليل.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/مقتل-سيدة-فلسطينية-ثانية-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-قرب-الحرم-الإبراهيمي-في-الخليل-فيديو-1061051301.html
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أخبار فلسطين اليوم

مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

06:55 GMT 11.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية
مواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، مقتل فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية، الأحد.
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن المصادر أن الفتى يدعى محمد حسين زكارنة (17 عاما) من سكان الحي الشرقي في مدينة جنين.
اشتباكات بيت قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
مقتل سيدة فلسطينية ثانية برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل... فيديو
أمس, 16:56 GMT
وكان زكارنة قد أصيب برصاصة في خاصرته، أطلقتها عناصر من الوحدات الخاصة الاسرائيلية التي تسللت إلى المنطقة الصناعية في جنين واستهدفت مركبة في تلك المنطقة.
وانطلقت تظاهرة من أمام مستشفى الرازي إلى مستشفى جنين الحكومي، ورفع جثمان زكارنة على الأكتاف.
وردد المتظاهرون هتافات وطنية منددة بالجرائم الإسرائيلية والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأعلنت حركة "فتح" عن إضراب تجاري في المدينة، حدادا على مقتل زكارنة الذي سيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم.
وصعدت القوات الإسرائيلية من أعمال العنف خلال الأيام الأخيرة ضد المواطنين الفلسطينيين حيث شهد أمس الأحد، مقتل سيدتين وشابا في بيت لحم والخليل.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:44 GMT
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