https://arabic.sputniknews.com/20220411/نصر-الله-ما-يجري-في-فلسطين-له-دلالات-كبيرة-بشأن-الصراع-مع-الكيان-الإسرائيلي-ومستقبله-1061092727.html
نصر الله: ما يجري في فلسطين له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع الكيان الإسرائيلي ومستقبله
نصر الله: ما يجري في فلسطين له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع الكيان الإسرائيلي ومستقبله
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن "ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو ومستقبل الكيان الإسرائيلي"، مشددا على... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T18:28+0000
2022-04-11T18:28+0000
2022-04-11T18:28+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101348/19/1013481926_0:0:2442:1373_1920x0_80_0_0_0a007dd598ce2e1fe422aa804662b9ec.jpg
وأوضح نصر الله، في كلمة له اليوم الاثنين، "إذا كنتم تراهنون على يأس وإحباط الشعب الفلسطيني فأنتم واهمون، وإذا كنتم تظنون أن الخذلان الرسمي العربي سيؤدي إلى تراجع الشباب الفلسطيني فأنتم واهمون"، مؤكدا أن معادلة حماية المدنيين من الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت قائمة بفضل المقاومة.وأعلن أنه ستكون كلمة له "في يوم القدس العالمي في آخر أسبوع من شهر رمضان"، داعيا إلى المشاركة الواسعة والكثيفة في جميع الفعاليات.وتناول نصر الله حرب نيسان/أبريل 96، مؤكدا أن "المقاومة في حرب نيسان استطاعت أن تفرض على العدو أن لا يمس المدنيين وإلا سيدفع الثمن وهذه المعادلة ما زالت سارية اليوم".وشدد على ضرورة أن يسجل الجميع الجهد المميز الذي قام به الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، ورئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري الذي أدى إلى ما سمي بتفاهم نيسان
https://arabic.sputniknews.com/20220408/إيران-التطورات-الأخيرة-في-فلسطين-المحتلة-نتيجة-الأعمال-الإسرائيلية-1060992649.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101348/19/1013481926_0:0:2212:1659_1920x0_80_0_0_0d6d13b8d5f95ed1b2c5e1652362d0a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
نصر الله: ما يجري في فلسطين له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع الكيان الإسرائيلي ومستقبله
تابعنا عبر
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن "ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو ومستقبل الكيان الإسرائيلي"، مشددا على ضرورة "الوقوف بإجلال أمام عائلات الشهداء الفلسطينيين ومواقفها الحاسمة".
وأوضح نصر الله، في كلمة له اليوم الاثنين
، "إذا كنتم تراهنون على يأس وإحباط الشعب الفلسطيني فأنتم واهمون، وإذا كنتم تظنون أن الخذلان الرسمي العربي سيؤدي إلى تراجع الشباب الفلسطيني فأنتم واهمون"، مؤكدا أن معادلة حماية المدنيين من الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت قائمة بفضل المقاومة.
وأعلن أنه ستكون كلمة له "في يوم القدس العالمي في آخر أسبوع من شهر رمضان"، داعيا إلى المشاركة الواسعة والكثيفة في جميع الفعاليات.
وتناول نصر الله حرب نيسان/أبريل 96، مؤكدا أن "المقاومة في حرب نيسان استطاعت أن تفرض على العدو أن لا يمس المدنيين وإلا سيدفع الثمن وهذه المعادلة ما زالت سارية اليوم".
وشدد على ضرورة أن يسجل الجميع الجهد المميز الذي قام به الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، ورئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري الذي أدى إلى ما سمي بتفاهم نيسان