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https://arabic.sputniknews.com/20220411/نصر-الله-ما-يجري-في-فلسطين-له-دلالات-كبيرة-بشأن-الصراع-مع-الكيان-الإسرائيلي-ومستقبله-1061092727.html
نصر الله: ما يجري في فلسطين له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع الكيان الإسرائيلي ومستقبله
نصر الله: ما يجري في فلسطين له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع الكيان الإسرائيلي ومستقبله
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن "ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو ومستقبل الكيان الإسرائيلي"، مشددا على... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T18:28+0000
2022-04-11T18:28+0000
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وأوضح نصر الله، في كلمة له اليوم الاثنين، "إذا كنتم تراهنون على يأس وإحباط الشعب الفلسطيني فأنتم واهمون، وإذا كنتم تظنون أن الخذلان الرسمي العربي سيؤدي إلى تراجع الشباب الفلسطيني فأنتم واهمون"، مؤكدا أن معادلة حماية المدنيين من الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت قائمة بفضل المقاومة.وأعلن أنه ستكون كلمة له "في يوم القدس العالمي في آخر أسبوع من شهر رمضان"، داعيا إلى المشاركة الواسعة والكثيفة في جميع الفعاليات.وتناول نصر الله حرب نيسان/أبريل 96، مؤكدا أن "المقاومة في حرب نيسان استطاعت أن تفرض على العدو أن لا يمس المدنيين وإلا سيدفع الثمن وهذه المعادلة ما زالت سارية اليوم".وشدد على ضرورة أن يسجل الجميع الجهد المميز الذي قام به الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، ورئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري الذي أدى إلى ما سمي بتفاهم نيسان
https://arabic.sputniknews.com/20220408/إيران-التطورات-الأخيرة-في-فلسطين-المحتلة-نتيجة-الأعمال-الإسرائيلية-1060992649.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

نصر الله: ما يجري في فلسطين له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع الكيان الإسرائيلي ومستقبله

18:28 GMT 11.04.2022
© AFP 2022حسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022
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قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن "ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو ومستقبل الكيان الإسرائيلي"، مشددا على ضرورة "الوقوف بإجلال أمام عائلات الشهداء الفلسطينيين ومواقفها الحاسمة".
وأوضح نصر الله، في كلمة له اليوم الاثنين، "إذا كنتم تراهنون على يأس وإحباط الشعب الفلسطيني فأنتم واهمون، وإذا كنتم تظنون أن الخذلان الرسمي العربي سيؤدي إلى تراجع الشباب الفلسطيني فأنتم واهمون"، مؤكدا أن معادلة حماية المدنيين من الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت قائمة بفضل المقاومة.
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وأعلن أنه ستكون كلمة له "في يوم القدس العالمي في آخر أسبوع من شهر رمضان"، داعيا إلى المشاركة الواسعة والكثيفة في جميع الفعاليات.
وتناول نصر الله حرب نيسان/أبريل 96، مؤكدا أن "المقاومة في حرب نيسان استطاعت أن تفرض على العدو أن لا يمس المدنيين وإلا سيدفع الثمن وهذه المعادلة ما زالت سارية اليوم".
وشدد على ضرورة أن يسجل الجميع الجهد المميز الذي قام به الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، ورئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري الذي أدى إلى ما سمي بتفاهم نيسان
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