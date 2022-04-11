https://arabic.sputniknews.com/20220411/نوال-الزغبي-تكشف-سبب-تراجعها-عن-المشاركة-في-مسلسل-للموت-2-1061096930.html
نوال الزغبي تكشف سبب تراجعها عن المشاركة في مسلسل "للموت 2"
نوال الزغبي تكشف سبب تراجعها عن المشاركة في مسلسل "للموت 2"
كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي سبب تراجعها عن المشاركة في مسلسل "للموت 2"، الذي كانت ستخوض بها أولى تجاربها التمثيلية في رمضان 2022. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T21:41+0000
2022-04-11T21:41+0000
2022-04-11T21:41+0000
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جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي 1"، حسبما ذكر موقع "في الفن" المصري، اليوم الاثنين، الذي أشار إلى قول الزغبي: "كنت سأشارك ضيفة شرف في مسلسل "للموت 2" مع ماجي بو غصن".وتابعت: "ماجي بو غصن، صديقتي وجعلتني أتحمس كثيرا لهذا الأمر"، مضيفة: "لكنني تراجعت في اللحظات الأخيرة واختفيت".وقالت الفنانة اللبنانية: "ماجي بو غصن حققت نجاحا كبيرا بالمسلسل أما أنا فقد لا أجيد التمثيل وأفضحها".وأضافت: "أحببت دوري الذي كنت سأقوم به في المسلسل وكنت سأظهر في حلقتين لكني تراجعت".ويشارك في مسلسل "للموت 2" عدد كبير من الفنانين بينما تقول ببطولته ماجي بو غصن.
https://arabic.sputniknews.com/20210904/نوال-الزغبي-تثير-جدلا-بتغريدة-والجمهور-يعترض-1050040110.html
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منوعات
نوال الزغبي تكشف سبب تراجعها عن المشاركة في مسلسل "للموت 2"
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كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي سبب تراجعها عن المشاركة في مسلسل "للموت 2"، الذي كانت ستخوض بها أولى تجاربها التمثيلية في رمضان 2022.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي 1"، حسبما ذكر
موقع "في الفن" المصري، اليوم الاثنين، الذي أشار إلى قول الزغبي: "كنت سأشارك ضيفة شرف في مسلسل "للموت 2" مع ماجي بو غصن".
وتابعت: "ماجي بو غصن، صديقتي وجعلتني أتحمس كثيرا لهذا الأمر"، مضيفة: "لكنني تراجعت في اللحظات الأخيرة واختفيت".
وقالت الفنانة اللبنانية: "ماجي بو غصن حققت نجاحا كبيرا
بالمسلسل أما أنا فقد لا أجيد التمثيل وأفضحها".
وأضافت: "أحببت دوري
الذي كنت سأقوم به في المسلسل وكنت سأظهر في حلقتين لكني تراجعت".
ويشارك في مسلسل "للموت 2" عدد كبير من الفنانين
بينما تقول ببطولته ماجي بو غصن.