عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220411/نوال-الزغبي-تكشف-سبب-تراجعها-عن-المشاركة-في-مسلسل-للموت-2-1061096930.html
نوال الزغبي تكشف سبب تراجعها عن المشاركة في مسلسل "للموت 2"
نوال الزغبي تكشف سبب تراجعها عن المشاركة في مسلسل "للموت 2"
كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي سبب تراجعها عن المشاركة في مسلسل "للموت 2"، الذي كانت ستخوض بها أولى تجاربها التمثيلية في رمضان 2022. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T21:41+0000
2022-04-11T21:41+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1049846787_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ab0bfd5a4e3a51fdaf332f4f56b2f66f.jpg
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي 1"، حسبما ذكر موقع "في الفن" المصري، اليوم الاثنين، الذي أشار إلى قول الزغبي: "كنت سأشارك ضيفة شرف في مسلسل "للموت 2" مع ماجي بو غصن".وتابعت: "ماجي بو غصن، صديقتي وجعلتني أتحمس كثيرا لهذا الأمر"، مضيفة: "لكنني تراجعت في اللحظات الأخيرة واختفيت".وقالت الفنانة اللبنانية: "ماجي بو غصن حققت نجاحا كبيرا بالمسلسل أما أنا فقد لا أجيد التمثيل وأفضحها".وأضافت: "أحببت دوري الذي كنت سأقوم به في المسلسل وكنت سأظهر في حلقتين لكني تراجعت".ويشارك في مسلسل "للموت 2" عدد كبير من الفنانين بينما تقول ببطولته ماجي بو غصن.
https://arabic.sputniknews.com/20210904/نوال-الزغبي-تثير-جدلا-بتغريدة-والجمهور-يعترض-1050040110.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1049846787_162:0:2295:1600_1920x0_80_0_0_5ee6d538faf7b8b901d36a267af3fa91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

نوال الزغبي تكشف سبب تراجعها عن المشاركة في مسلسل "للموت 2"

21:41 GMT 11.04.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUBالفنانة اللبنانية، نوال الزغبي
الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUB
تابعنا عبرTelegram
كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي سبب تراجعها عن المشاركة في مسلسل "للموت 2"، الذي كانت ستخوض بها أولى تجاربها التمثيلية في رمضان 2022.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي 1"، حسبما ذكر موقع "في الفن" المصري، اليوم الاثنين، الذي أشار إلى قول الزغبي: "كنت سأشارك ضيفة شرف في مسلسل "للموت 2" مع ماجي بو غصن".
المطربة اللبنانية نوال الزغبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2021
نوال الزغبي تثير جدلا بتغريدة والجمهور يعترض
4 سبتمبر 2021, 19:49 GMT
وتابعت: "ماجي بو غصن، صديقتي وجعلتني أتحمس كثيرا لهذا الأمر"، مضيفة: "لكنني تراجعت في اللحظات الأخيرة واختفيت".
وقالت الفنانة اللبنانية: "ماجي بو غصن حققت نجاحا كبيرا بالمسلسل أما أنا فقد لا أجيد التمثيل وأفضحها".
وأضافت: "أحببت دوري الذي كنت سأقوم به في المسلسل وكنت سأظهر في حلقتين لكني تراجعت".
ويشارك في مسلسل "للموت 2" عدد كبير من الفنانين بينما تقول ببطولته ماجي بو غصن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала