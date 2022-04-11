https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزيرة-الخارجية-الألمانية-أوكرانيا-بحاجة-إلى-أسلحة-ثقيلة-وليس-لدى-الشركاء-وقت-لتقديم-الأعذار-1061064832.html
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة وليس لدى الشركاء وقت لتقديم الأعذار
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة وليس لدى الشركاء وقت لتقديم الأعذار
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة، والشركاء الأجانب ليس لديهم وقت للأعذار، وعليهم أن يكونوا مبدعين... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T08:43+0000
2022-04-11T08:43+0000
2022-04-11T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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برلين – سبوتنيك. وقالت بربوك: "من الواضح أن ... أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم العسكري لتتمكن من الدفاع عن نفسها. إننا نقوم بذلك جنبًا إلى جنب مع شركائنا الدوليين، جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين، ونقدم ملايين أخرى... ولكن من الواضح أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من القوة العسكرية".وأضافت بربوك للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "البضائع، أولا الأسلحة الثقيلة، والآن لا يوجد وقت للأعذار، حان وقت الإبداع والبراغماتية".وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال اجتماع في لوكسمبورغ في وقت سابق اليوم، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بوريل-فرض-مزيد-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-على-روسيا-خيار-مطروح-1061061124.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة وليس لدى الشركاء وقت لتقديم الأعذار
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة، والشركاء الأجانب ليس لديهم وقت للأعذار، وعليهم أن يكونوا مبدعين لدعم كييف.
برلين – سبوتنيك. وقالت بربوك: "من الواضح أن ... أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم العسكري لتتمكن من الدفاع عن نفسها. إننا نقوم بذلك جنبًا إلى جنب مع شركائنا الدوليين، جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين، ونقدم ملايين أخرى... ولكن من الواضح أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من القوة العسكرية".
وأضافت بربوك للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "البضائع، أولا الأسلحة الثقيلة، والآن لا يوجد وقت للأعذار، حان وقت الإبداع والبراغماتية".
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال اجتماع في لوكسمبورغ في وقت سابق اليوم، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا.