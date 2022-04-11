عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزيرة-الخارجية-الألمانية-أوكرانيا-بحاجة-إلى-أسلحة-ثقيلة-وليس-لدى-الشركاء-وقت-لتقديم-الأعذار-1061064832.html
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة وليس لدى الشركاء وقت لتقديم الأعذار
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة وليس لدى الشركاء وقت لتقديم الأعذار
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة، والشركاء الأجانب ليس لديهم وقت للأعذار، وعليهم أن يكونوا مبدعين... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T08:43+0000
2022-04-11T08:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056494964_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_07a9c30bd87c43c0f1a13790582f5a26.jpg
برلين – سبوتنيك. وقالت بربوك: "من الواضح أن ... أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم العسكري لتتمكن من الدفاع عن نفسها. إننا نقوم بذلك جنبًا إلى جنب مع شركائنا الدوليين، جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين، ونقدم ملايين أخرى... ولكن من الواضح أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من القوة العسكرية".وأضافت بربوك للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "البضائع، أولا الأسلحة الثقيلة، والآن لا يوجد وقت للأعذار، حان وقت الإبداع والبراغماتية".وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال اجتماع في لوكسمبورغ في وقت سابق اليوم، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بوريل-فرض-مزيد-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-على-روسيا-خيار-مطروح-1061061124.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056494964_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_120ab0b2e7c2ba1eca6d8cf7339b3825.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا

وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة وليس لدى الشركاء وقت لتقديم الأعذار

08:43 GMT 11.04.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة، والشركاء الأجانب ليس لديهم وقت للأعذار، وعليهم أن يكونوا مبدعين لدعم كييف.
برلين – سبوتنيك. وقالت بربوك: "من الواضح أن ... أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم العسكري لتتمكن من الدفاع عن نفسها. إننا نقوم بذلك جنبًا إلى جنب مع شركائنا الدوليين، جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين، ونقدم ملايين أخرى... ولكن من الواضح أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من القوة العسكرية".
وأضافت بربوك للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "البضائع، أولا الأسلحة الثقيلة، والآن لا يوجد وقت للأعذار، حان وقت الإبداع والبراغماتية".
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوريل: فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا خيار مطروح
07:34 GMT
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال اجتماع في لوكسمبورغ في وقت سابق اليوم، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала