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وزير الداخلية الفرنسي: نتائج لوبان في الجولة الأولى دعوة للاستيقاظ
وزير الداخلية الفرنسي: نتائج لوبان في الجولة الأولى دعوة للاستيقاظ
قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن نتائج زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، هي دعوة... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T10:06+0000
2022-04-11T10:06+0000
2022-04-11T10:06+0000
العالم
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قال دارمانين عبر قناة "سي نيوز" التلفزيونية: "إن نتائج اليمين المتطرف، وخاصة بالنسبة للسيدة لوبان، هو جرس إنذار. ويجب الانتباه إليه".وأضاف: "لقد حققت لوبان نتيجة مهمة، لا يمكن إهمالها. أريد أن أخبر الناخبين الذين صوتوا لمارين لوبان أننا سمعنا طلباتهم لإظهار التعاطف والاستماع إلى الطبقة العاملة".ووفقا له، على الرغم من حقيقة أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون فاز بالكثير من الأصوات، إلا أن الأحزاب الحكومية والأحزاب الجمهورية مثل الاشتراكيين والجمهوريين، لم تستطع البقاء في هذا السباق.وأضاف وزير الداخلية: "الآن إيمانويل ماكرون هو الوحيد من بين الجمهوريين الذي فاز بعدد كبير من الأصوات".في 10 أبريل، جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا. وبحسب نتائج فرز 97% من الأصوات، فإن لوبان متأخرة بنسبة 4% عن الرئيس الفرنسي الحالي حيث أظهرت النتائج 27.6% من الأصوات لماكرون مقابل 23.41% لوبان. وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل الحالي.
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العالم
وزير الداخلية الفرنسي: نتائج لوبان في الجولة الأولى دعوة للاستيقاظ
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قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن نتائج زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، هي دعوة للاستيقاظ لا يمكن تجاهلها.
قال دارمانين عبر قناة "سي نيوز" التلفزيونية: "إن نتائج اليمين المتطرف، وخاصة بالنسبة للسيدة لوبان، هو جرس إنذار. ويجب الانتباه إليه".
وأضاف: "لقد حققت لوبان نتيجة مهمة، لا يمكن إهمالها. أريد أن أخبر الناخبين الذين صوتوا لمارين لوبان أننا سمعنا طلباتهم لإظهار التعاطف والاستماع إلى الطبقة العاملة".
ووفقا له، على الرغم من حقيقة أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون فاز بالكثير من الأصوات، إلا أن الأحزاب الحكومية والأحزاب الجمهورية مثل الاشتراكيين والجمهوريين، لم تستطع البقاء في هذا السباق.
وأضاف وزير الداخلية: "الآن إيمانويل ماكرون هو الوحيد من بين الجمهوريين الذي فاز بعدد كبير من الأصوات".
في 10 أبريل، جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا. وبحسب نتائج فرز 97% من الأصوات، فإن لوبان متأخرة بنسبة 4% عن الرئيس الفرنسي الحالي حيث أظهرت النتائج 27.6% من الأصوات لماكرون مقابل 23.41% لوبان. وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل الحالي.