برلماني روسي: لوبان ستكون الأفضل بالنسبة لروسيا لكن من غير المرجح فوزها بالانتخابات
رأى عضو اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، سيرغي تسيكوف، اليوم الاثنين، أن فوز مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية سيكون أفضل بالنسبة لروسيا، لكن من غير المرجح أن تفوز في الجولة الثانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال تسيكوف لوكالة "سبوتنيك": "فوز لوبان في الانتخابات سيكون بالطبع أفضل بالنسبة لروسيا. إنها داعمة للقيم الثقافية التقليدية، والحفاظ عليها، بالإضافة إلى أن فرنسا، مثل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تحتاج إلى قادة أكثر ديناميكية وحيوية".
وأشار إلى أن التخلص من "زعماء المساومة في سياسة الاتحاد الأوروبي" الحاليين، سيساعد فرنسا على التطور بنجاح أكبر.
واختتم البرلماني بالقول: "لكن ماكرون لديه بالتأكيد فرص أكثر في الجولة الثانية. لوبان، بالمقارنة معه ليس لديها احتياطيات (داعمة) تقريباً".
هذا وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تصدّر الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي جرت يوم أمس الأحد، بحصوله على 27.41 بالمئة من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته مرشحة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان التي نالت 24.03 بالمئة، وذلك بعد فرز 95 بالمئة من أصوات المقترعين.
وستجرى الجولة الثانية من التصويت يوم 24 نيسان/أبريل.
وأشار إلى أن التخلص من "زعماء المساومة في سياسة الاتحاد الأوروبي" الحاليين، سيساعد فرنسا على التطور بنجاح أكبر.
واختتم البرلماني بالقول: "لكن ماكرون لديه بالتأكيد فرص أكثر في الجولة الثانية. لوبان، بالمقارنة معه ليس لديها احتياطيات (داعمة) تقريباً".
هذا وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية تصدّر الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي جرت يوم أمس الأحد، بحصوله على 27.41 بالمئة من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته مرشحة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان التي نالت 24.03 بالمئة، وذلك بعد فرز 95 بالمئة من أصوات المقترعين.
وستجرى الجولة الثانية من التصويت يوم 24 نيسان/أبريل.