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وزير مغربي يتوقع خسارة نصف محاصيل الحبوب بسبب الجفاف
وزير مغربي يتوقع خسارة نصف محاصيل الحبوب بسبب الجفاف
توقع وزير مغربي أن تخسر بلاده أكثر من نصف محصول الحبوب بسبب الجفاف الذي تشهده البلاد بصورة غير مسبوقة منذ فترة كبيرة. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T17:50+0000
2022-04-11T17:50+0000
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أخبار المغرب اليوم
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى قول محمد صديقي، وزير الزراعة المغربي، اليوم الاثنين، إن المغرب يتوقع أن يفقد 53 في المئة من محصوله من الحبوب.وقال وزيرة الزراعة المغربي لأعضاء البرلمان إنه تم زراعة نحو 3.5 مليون هكتار بالحبوب هذا العام، كانت نسبة زراعات القمح منها هي 44 في المئة، إضافة إلى الحنطة والشعير، مضيفا: "لكن لا يوجد إلا 21 في المئة من نسبة زراعات الحبوب بحالة جيدة".ويواجه المغرب نقص مياه الري والشرب بسبب توالي مواسم الجفاف وتراجع نسب الأمطار، حيث سجلت نسب ملء السدود الكبرى في المغرب تراجعا كبيرا وبلغت نسبة تراجع موارد الماء 59 في المئة، وتراجعا في نسبة ملء السدود، حتى الآن 34 في المئة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر مبكرا، طبقا للرؤية التي تحدث عن تراجع كبير عام 2050.
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

وزير مغربي يتوقع خسارة نصف محاصيل الحبوب بسبب الجفاف

17:50 GMT 11.04.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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توقع وزير مغربي أن تخسر بلاده أكثر من نصف محصول الحبوب بسبب الجفاف الذي تشهده البلاد بصورة غير مسبوقة منذ فترة كبيرة.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى قول محمد صديقي، وزير الزراعة المغربي، اليوم الاثنين، إن المغرب يتوقع أن يفقد 53 في المئة من محصوله من الحبوب.
ولفت صديقي إلى أن المغرب يشهد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
وقال وزيرة الزراعة المغربي لأعضاء البرلمان إنه تم زراعة نحو 3.5 مليون هكتار بالحبوب هذا العام، كانت نسبة زراعات القمح منها هي 44 في المئة، إضافة إلى الحنطة والشعير، مضيفا: "لكن لا يوجد إلا 21 في المئة من نسبة زراعات الحبوب بحالة جيدة".
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ويواجه المغرب نقص مياه الري والشرب بسبب توالي مواسم الجفاف وتراجع نسب الأمطار، حيث سجلت نسب ملء السدود الكبرى في المغرب تراجعا كبيرا وبلغت نسبة تراجع موارد الماء 59 في المئة، وتراجعا في نسبة ملء السدود، حتى الآن 34 في المئة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر مبكرا، طبقا للرؤية التي تحدث عن تراجع كبير عام 2050.
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