https://arabic.sputniknews.com/20220411/6-قتلى-إثر-انفجار-في-مصنع-كيماويات-بالهند-1061060464.html
6 قتلى إثر انفجار في مصنع كيماويات بالهند
6 قتلى إثر انفجار في مصنع كيماويات بالهند
أفادت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، بمقتل 6 أشخاص بعد اندلاع حريق هائل نجم عن انفجار في مصنع للكيماويات في ولاية غوجارات بغرب البلاد. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T07:21+0000
2022-04-11T07:21+0000
2022-04-11T07:21+0000
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ونقلت "رويترز" عن السلطات الهندية أنه تمت السيطرة على الحريق مساء أمس الأحد في مركز لوحدات تصنيع للكيماويات والبتروكيماويات في منطقة داهيج الصناعية بالولاية، لكن لم يتضح على الفور سبب الانفجار.من جانبه، صرح شرطي في داهيج، يدعى راجندراسين جوهيل، بأن الحريق دمر المصنع بالكامل، كما احترق ستة أشخاص حتى الموت.وقال مسؤولو الإطفاء إنهم سيطروا على ألسنة اللهب في مصنع "أوم أورجانيك"، الذي يبعد 230 كيلومترا جنوبي مدينة أحمد أباد التجارية بالولاية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
6 قتلى إثر انفجار في مصنع كيماويات بالهند
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أفادت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، بمقتل 6 أشخاص بعد اندلاع حريق هائل نجم عن انفجار في مصنع للكيماويات في ولاية غوجارات بغرب البلاد.
ونقلت "رويترز" عن السلطات الهندية أنه تمت السيطرة على الحريق مساء أمس الأحد في مركز لوحدات تصنيع للكيماويات والبتروكيماويات في منطقة داهيج الصناعية بالولاية، لكن لم يتضح على الفور سبب الانفجار.
من جانبه، صرح شرطي في داهيج، يدعى راجندراسين جوهيل، بأن الحريق دمر المصنع
بالكامل، كما احترق ستة أشخاص حتى الموت.
وقال مسؤولو الإطفاء إنهم سيطروا على ألسنة اللهب في مصنع "أوم أورجانيك"، الذي يبعد 230 كيلومترا جنوبي مدينة أحمد أباد التجارية بالولاية.