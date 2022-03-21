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https://arabic.sputniknews.com/20220321/مقتل-3-يونايين-إثر-انفجار-مصنع-للديناميت-1060277175.html
مقتل 3 يونايين إثر انفجار مصنع للديناميت
مقتل 3 يونايين إثر انفجار مصنع للديناميت
لقى ثلاثة عمال مصرعهم اليوم الاثنين، إثر انفجار وقع داخل مصنع للديناميت شمالي اليونان وهدم المبنى بالكامل، حسبما ذكرت الشركة ومسؤولون محليون. 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T17:00+0000
2022-03-21T17:00+0000
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كما أدى الانفجار الذي وقع في الصباح الباكر في مصنع "إلتيك" في أغاليلي شرقي بلدة غريفينا اليونانية، إلى إصابة حارس أمن، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".من جانبه، قال يورجوس داستامانيس عمدة غريفينا لتلفزيون "ستار تي في": "المبنى سوي بالأرض بالكامل"، بينما ذكر السكان المحليون أن الانفجار بدا وكأنه زلزال. وقالت الشركة إن التحقيق جار في سبب الانفجار.وقالت "إلتيك" في بيان: "نؤكد وفاة ثلاثة موظفين في مصنعنا في غريفينا خلال حادث في خط الإنتاج"، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.وقالت الشركة في وقت سابق إن مصنعها استخدم "جميع احتياطات السلامة التي يقتضيها القانون"، مضيفة أنها تتعاون بشكل كامل مع سلطات التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/انفجار-في-عمارة-سكنية-بسبب-تسرب-الغاز-في-السعودية-صور-1060026612.html
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العالم

مقتل 3 يونايين إثر انفجار مصنع للديناميت

17:00 GMT 21.03.2022
© Sputnik . Russian Ministry of Emergency Situations / الذهاب إلى بنك الصورحريق هائل إثر انفجار في مصنع للذخيرة، ريازان، روسيا 22 أكتوبر 2021
حريق هائل إثر انفجار في مصنع للذخيرة، ريازان، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
حريق هائل إثر انفجار في مصنع للذخيرة، ريازان، روسيا 22 أكتوبر 2021. صورة أرشفية
© Sputnik . Russian Ministry of Emergency Situations
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لقى ثلاثة عمال مصرعهم اليوم الاثنين، إثر انفجار وقع داخل مصنع للديناميت شمالي اليونان وهدم المبنى بالكامل، حسبما ذكرت الشركة ومسؤولون محليون.
كما أدى الانفجار الذي وقع في الصباح الباكر في مصنع "إلتيك" في أغاليلي شرقي بلدة غريفينا اليونانية، إلى إصابة حارس أمن، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
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من جانبه، قال يورجوس داستامانيس عمدة غريفينا لتلفزيون "ستار تي في": "المبنى سوي بالأرض بالكامل"، بينما ذكر السكان المحليون أن الانفجار بدا وكأنه زلزال. وقالت الشركة إن التحقيق جار في سبب الانفجار.
وقالت "إلتيك" في بيان: "نؤكد وفاة ثلاثة موظفين في مصنعنا في غريفينا خلال حادث في خط الإنتاج"، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.
وقالت الشركة في وقت سابق إن مصنعها استخدم "جميع احتياطات السلامة التي يقتضيها القانون"، مضيفة أنها تتعاون بشكل كامل مع سلطات التحقيق.
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