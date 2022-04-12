عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220412/إسرائيل-الشاباك-يحقق-في-احتواء-هدايا-صينية-قدمت-إلى-مكاتب-بعض-الوزراء-على-أجهزة-تنصت-1061109859.html
إسرائيل... الشاباك يحقق في احتواء هدايا صينية قدمت إلى مكاتب بعض الوزراء على أجهزة تنصت
إسرائيل... الشاباك يحقق في احتواء هدايا صينية قدمت إلى مكاتب بعض الوزراء على أجهزة تنصت
كشف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الشاباك، عن إمكانية وجود جهاز تنصت زرعته الصين في مكتب أحد الوزراء الإسرائيليين. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T11:42+0000
2022-04-12T11:42+0000
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050604594_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_09e85f2614ba05abadba1c3eed396001.jpg
القاهرة -سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، "في حادث استثنائي، يفحص جهاز الأمن العام [الشاباك] ما إذا تم زرع جهاز تنصت في كأس حافظة للحرارة أهدتها سفارة الصين إلى ديوان أحد الوزراء".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن فحصًا أمنيًا روتينيًا وجد أن أحد الأقداح العديدة التي أرسلتها السفارة الصينية كهدايا إلى المكاتب الحكومية تحتوي على "جزء مريب".وبحسب ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تجري الأجهزة الأمنية حاليا فحصا للتحقق مما إذا كان الجزء المكتشف في الأقداح عبارة عن جهاز تنصت من خلال إرسالها جميع ما وصل منها للمكاتب الحكومية للفحص.وبناء على ذلك، طُلب من جميع المكاتب الحكومية توخي مزيد من الحذر بشأن تلقي الهدايا من الكيانات الأجنبية لأنها "قد تحتوي على أجهزة تنصت أو كاميرات".ونقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه أن "السفارة الصينية أرسلت الكوب المشبوه إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا وكان على الأرجح مخصصًا لوزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، أوريت فركاش هكوهين".وقال المسؤول إنه تم فحص الكوب قبل وصوله إلى مكتبها، مضيفًا أنه تم إرسال "كوب مماثل إلى مكتب وزيرة النقل ميراف ميخائيلي".وأشار التقرير إلى أن كلا الوزارتين لهما صلة بمشاريع البنية التحتية الإسرائيلية التي تهتم بها الصين.وقالت القناة 12 إن المسؤولين في وزارة الخارجية قالوا إنهم يحققون في الحادث، مشيرين إلى أن التفاصيل لا تزال غير واضحة.ولم يعلق الشاباك بعد على إجراءات التحقيق فيما يشتبه فيه أن يكون أجهزة تنصت من الصين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050604594_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_06891cd7574785d5ccecd4d7f42a11c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل... الشاباك يحقق في احتواء هدايا صينية قدمت إلى مكاتب بعض الوزراء على أجهزة تنصت

11:42 GMT 12.04.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرTelegram
كشف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الشاباك، عن إمكانية وجود جهاز تنصت زرعته الصين في مكتب أحد الوزراء الإسرائيليين.
القاهرة -سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، "في حادث استثنائي، يفحص جهاز الأمن العام [الشاباك] ما إذا تم زرع جهاز تنصت في كأس حافظة للحرارة أهدتها سفارة الصين إلى ديوان أحد الوزراء".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن فحصًا أمنيًا روتينيًا وجد أن أحد الأقداح العديدة التي أرسلتها السفارة الصينية كهدايا إلى المكاتب الحكومية تحتوي على "جزء مريب".

وبحسب ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تجري الأجهزة الأمنية حاليا فحصا للتحقق مما إذا كان الجزء المكتشف في الأقداح عبارة عن جهاز تنصت من خلال إرسالها جميع ما وصل منها للمكاتب الحكومية للفحص.

وبناء على ذلك، طُلب من جميع المكاتب الحكومية توخي مزيد من الحذر بشأن تلقي الهدايا من الكيانات الأجنبية لأنها "قد تحتوي على أجهزة تنصت أو كاميرات".

ونقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه أن "السفارة الصينية أرسلت الكوب المشبوه إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا وكان على الأرجح مخصصًا لوزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، أوريت فركاش هكوهين".

وقال المسؤول إنه تم فحص الكوب قبل وصوله إلى مكتبها، مضيفًا أنه تم إرسال "كوب مماثل إلى مكتب وزيرة النقل ميراف ميخائيلي".

وأشار التقرير إلى أن كلا الوزارتين لهما صلة بمشاريع البنية التحتية الإسرائيلية التي تهتم بها الصين.

وقالت القناة 12 إن المسؤولين في وزارة الخارجية قالوا إنهم يحققون في الحادث، مشيرين إلى أن التفاصيل لا تزال غير واضحة.

ولم يعلق الشاباك بعد على إجراءات التحقيق فيما يشتبه فيه أن يكون أجهزة تنصت من الصين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала